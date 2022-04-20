Rüyada Saç Dökülmesi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Tararken Tutam Tutam Saçların Dökülmesi Kopması Ve Eline Gelmesi Anlamı Nedir?

'Rüyada saçlarımın dökülmesi ne demek?' diye merak edenler için bu rüya; sıkıntılı ve zamanları işaret eder. Bu nedenle, gören kişi için hayırlı değildir. Kişinin önünde bazı zorlukların ve çevresinde art niyetli kişilerin olduğunu haber verir. Rüya sahibinin kötülüğünü isteyen bu kişiler, sürekli onu strese ve sıkıntıya sokacak işlerin peşindedir. Bu rüya, gören kişiyi tehlikeli durumlara ve insanlara karşı uyarır. Fakat rüyada yer alan diğer semboller, bazen durumu tersine çevirebilir. Bu yüzden yorumlarken mutlaka bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Rüyada Saç Dökülmesi Anlamı Nedir?

Modern zaman rüya tabircilerine göre, saç dökülmesi talihsizlik ve uğursuzluk anlamına gelir. Kişinin güvendiği insanlar tarafından ihanete uğrayacağına, işlerinin yolunda gitmeyeceğine, hangi işe elini atsa sonunu getiremeyeceğine, girişilen işlerin başarısızlıkla sonuçlanacağına, en sevdiği insanlar tarafından maddi ve manevi olarak desteksiz bırakılacağına, mal kaybına, tuzağa düşmeye, fitne ve fesada, dedikodusunun yapılmasına, yanlış bir tavsiye ile yapılan yatırımın zararla sonuçlanacağına, çalışan kişi için sahip olduğu makamı kaybetmeye, düşmanlarının kendisine galip geleceğine, dost kazığına maruz kalacağına ve çevresindeki çoğunluğun ona karşı bir araya gelerek ayağını kaydırmak için uğraşacağına delalet eder.

Kişinin, saçlarının dökülerek kel kaldığını görmesi hayra yorulmayan bir rüyadır. Buna göre rüyada kel kalmak, aile içinde meydana gelecek sıkıntılara, akrabalardan veya aile büyüklerinden gelen kötü habere, sevilen bir kişiyi ani bir şekilde kaybetmeye, kendisi veya sevdiği kişinin uzun sürecek bir hastalığa yakalanmasına, yaşanacak büyük felaket sonucu kişinin kahrolmasına, borçların çoğalmasına, maddi külfetin daha da artmasına, manevi açıdan derin bir yıkım yaşanmasına, meydana gelecek büyük kayıplara ve korkulara işaret eder.

Rüyada kel kaldığını gören kişi eğer bir kadın ise evliliği boyunca her zaman kocasına üstün geleceğine, erkek ise şirret, kötü huylu ve gaddar bir kadınla hayatını birleştireceğine işaret eder.

Bu rüyayı gören kişinin, evindeki, iş yerindeki ve tanıdığı diğer insanlar tarafından haksız yere suçlanmasına, iftiraya uğramasına, kendisini stres ve sıkıntıya sokacak işler ile uğraşacağına, musibetlere karşı hazırlıksız yakalanacağına, emeklerinin karşılığını bir türlü alamamaya, beklediği terfinin bir süre daha gelmeyeceğine, malının elinde kalmasına, ticarette başarısız olmaya, borçlanmaya, geçim sıkıntısı yaşamaya, el açmaya, dilenmeye, rüya sahibi eğer bir kadınsa çok cimri ve huysuz bir eşe alamettir.

Rüyasında saçları döküldüğü için kafasını kazıttığını gören kişinin, sakladığı büyük bir sırrı veya ayıbı gün yüzüne çıkar. İnsanlar arasında utanacağı durumlar ile karşı karşıya kalır.

Aynı zamanda, başına gelebilecek olası tehlikelere karşı önlem almaya, uzun süredir çektiği bir dertten kurtulmak için harekete geçeceğine, insanlara güveninin kalmadığına, istenmeyen kişi olmaya, yapılan her işin kendisi için hayırlı sonuçlanacağına, maddi ve manevi anlamda zarardan korunmaya, kendi başının çaresine bakacağına ve tüm zorluklara göğüs gerecek cesareti olduğuna işarettir.