Rüyada Saç Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Saç Kestirmek, Taramak, Döküldüğünü Görmek Anlamı

Sıkıntılı günlerimizde rüyalarımızı kötü anlamlara yormaya meyilli oluruz. Ancak her şerde bir hayır olduğunu unutmamalıyız. Bizim gözümüzden kötü adledilen bir rüya aslında bize çok farklı şeyler söylemek istiyor olabilir. Rüyada saç kestirmek anlamı nedir? en fazla aranan konu başlıklarından bir tanesi. Bizler de bu konuyu sizin için derinlemesine işledik. İşte yorumlar.

RÜYADA SAÇ GÖRMEK

Rüyada saç görmek sıkıntılı bir süreçten geçtiğinize işaret ediyor olabilir. Bu sürecin ne kadar uzun olacağı sizin çabanıza bağlı olarak değişecektir. Saç bazı durumlarda mide bulandırıcı olaylara yorulur. Yaşadığınız bir olayı sindiremiyor olabilirsiniz. Zaman geçtikçe aslında bu durumu gözünüzde çok büyüttüğünüzü anlayacaksınız.

Rüyada uzun saç görmek ise bir süredir beklediğiniz kariyer atağını yapabileceğiniz anlamını taşır. Etrafınızdaki insanlara dikkat etmeli ve fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.

Rüyada saçının uzadığını görmek ise, iş hayatınızdaki emeklerinizin karşılığını alacağınızı anlatır. Eğer çalışmıyorsanız hastalıkla ilgili kaygılarınızı bir tarafa bırakıp sağlıklı günlere doğru yürüyebilirsiniz. Uzayan saç, uzayan ömürle bağdaştırılır. Rüyanızda eğer hem saç uzadığını hem de kaybettiğiniz bir yakınınızı görüyorsanız bu kişinin size uzaklardan dua ettiğine yorulur. Siz de ona karşı duanızı esirgemeyin.

RÜYADA SAÇ KESTİRMEK

Rüyada saç kestirmek sıkıntılardan kurtulmak ya da bir ilişkiyi bitirmek anlamına gelebilir. Eğer cesaret edemediğiniz bir ayrılık konuşması yapmanız gerekiyorsa belki de doğru anın geldiğini düşünebilirsiniz. Rüyada saçının kesildiğini görmek hayırlı anlamlara yorulur. Eğer bu durumun bir ayna karşısında yapıldığını görüyorsanız öz eleştiri yapmanız gereken günler gelmiş demektir. Öz eleştiriyle beraber yapacağınız önemli konuşma için güç toplayabilirsiniz.

Rüyada kendi saçını kesmek ise özgüven işaretidir. Bir süredir cesaret edemediğiniz o konuşmayı yapacak ve özgüveninizin yükseldiğini göreceksiniz. Etraf ne der diye aldırmadan anı yaşamaya başlayacaksınız. Hayatın güzelliklerini yeniden keşfedeceksiniz. Hafiflediğinizi ve huzuru yaşadığınızı hissedeceğiniz günler çok yakın.

RÜYADA SAÇINI TARAMAK

Rüyada saçını taramak bir süredir ertelediğiniz konuda düzenleme yapmak anlamına gelir. Ertelediğiniz bir konuda adım atacaksınız. Bu konuda hem düzenleme yapacak hem de hayatınızda fazla gördüğünüz şeyleri çıkaracaksınız. Özetle hayatınızda sadeleşmeye gideceğinizi söyleyebiliriz.

Rüyada saç dökülmesi ise güç kaybı olarak yorumlanabilir. Güç kaybı fiziksel ya da ruhsal olabilir. Bu tamamen sizin içinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak değişir. Eğer kötü bir süreçten geçiyorsanız gücünüzü kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Yine de elinizde olanlarla yetinmeyi öğreneceksiniz. Bu süreç size daha farklı güzelliklerin kapısını aralayacak. Küçük şeylerden mutlu olmayı tekrar hatırlayacaksınız. Bu süreçte yanınızda olan insanlara dikkat edin. Onlar sizin uzun soluklu dostlarınız olacaklar.