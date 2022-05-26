Rüyada Saç Taramak Ne Anlama Gelir? Rüyada Aynada Kendi Saçını Taradığını Görmek Anlamı

Görülen rüyaların olumlu ya da olumsuz anlamları, rüyayı görme biçimi ile farklılık göstermektedir. Çeşitli rüya alimlerinin rüyalar ile ilgili tabirleri ise rüyadaki sembollere ve durumlara göre değişiklik göstermektedir. Dilerseniz, Rüyada aynada kendi saçını taradığını görmek anlamı ile ilgili detayları birlikte inceleyelim...

Rüyada Saç Taramak

Rüyada saç taramak, genellikle rüya sahibi için hayra yorulması gereken bir rüya olarak tabir edilmektedir. Rüyada saç taramak, rüya sahibinin hayırlı şeyler yaşayacağının ve çevresindekilere karşı iyi niyetli bir döneme gireceğinin habercisidir. Ayrıca rüyayı gören kişinin kendi parası ile yapmış olduğu bir yatırımdan sonra imkanlarının çok artacağı da rivayet edilmektedir. Bazı rüya alimlerine göre, rüyada saç taramak, rüyayı gören kişinin güzel ve çok hayırlı bir yolculuğa çıkacağının habercisidir.

Eğer kişi rüyada kendi saçını tarıyor ise yakın zamanda güzel olaylar yaşayacağına ve herkes tarafından tebrik edilecek kadar başarılı olacağına inanılmaktadır. Bazı tabircilere göre ise, rüya sahibinin iş hayatında kazancının artacağı, kısmetinin açılacağı ve işlerinin çok kolaylaşacağı şeklinde yorumlanmıştır. Bazı yorumculara göre ise, rüyada saç taramak, rüyayı gören kişinin gerçek yaşamında iyi kalpli, sevecen, anlayışlı, ılımlı ve hatır gönül bilen bir kişi olduğu şeklinde ifade edilmiştir.

Yine bu yorumculara göre çok hayırlı bir rüya olarak tabir edilen, rüyada saç taramak, rüya sahibinin aile, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerine çok önem verdiğini ve asla ihmal etmediğini göstermektedir. Rüyada saç tarayan bir kişi gerçek hayatında çok yardımsever, duyarlı ve düşene el uzatan kimseler olarak ifade edilmektedir. Eğer rüyayı gören kişi, rüyada başka birinin saçını tarıyor ise, saçını taradığı kişi ile gerçek yaşamında bağlarının kuvvetleneceğine delalet etmektedir.

Rüyada saçını taramak, rüya sahibinin kendi hayatında güzel olayların yaşanacağına, kendisine özen göstermesine, mutlu, huzurlu bir hayat sürmesine ve de başarıları sayesinde ünlü olmasına delalet etmektedir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada saçını taramak, rüya kişisinin komşuları ve dostları tarafından çok sevileceğine, hayatında yenilikler olacağına, kısmetinin açılacağına, bolluk ve bereket göreceğine, huzurlu bir yaşam süreceğine, bahtının açık olacağına, yeni atılımlara karar vereceğine ve başarıları için para biriktireceğine delalettir. Ayrıca rüyada saçını taradığını gören bir kişi yardıma muhtaç insanlara yardım etmeli ve zekat vermeyi ihmal etmemelidir.

İmam Nablusi'ye göre rüyada saçını taramak, bir yolculuğa çıkılacağının habercisidir. Genellikle hayra ve iyiliğe yoğrulan rüyada saçını taramak, rüya sahibin duygusal olduğunu ve arkadaşlarına fazla önem verdiğini göstermektedir. Rüyada başkasının saçını taramak ise, hayal kırıklığına ve üzülmeye yoğrulmaktadır. Rüya alimleri tarafından bir uyarı olarak ifade edilen, rüyada başkasının saçını taramak; rüya sahibinin aldatmaya uğrayabileceğini ve bu durum üzerine dikkatli davranılması gerekmekte olduğuna dikkat çekmektedirler.

Rüyada kendi saçını taramak, rüya sahibinin üzüntülerinin kısa süre içerisinde geçeceğine delalettir. Rüyada kendi saçını taramak, Allah'ın sevgisinin kazanılacağına, yaşamın daha iyi ilerleyeceğine, bol kazanca, başarıya ve mutluluğa tabir edilmektedir. Ayrıca bir başka olumlu tabire göre ise rüyada kendi saçını taramak; keyifli bir meslekte çok yüksek mevkilere gelineceğinin, çok para kazanılacağının, tüm istenilenlere kavuşulacağının habercisidir.

Çoğunlukla hayırlı şekilde yorumlanan rüyada kendi saçını taramak; hayırlı olmayan şekilde de yorumlanmıştır. Rüya sahibi bu rüyayı gördü ise; zengin olmak için haksız kazançlar elde etmek isteyebilir, çok sıkıntılı ve zor dönemler yaşayabilir, aile ve gönül ilişkilerinde ayrılıklar görebilir. Ayrıca rüya sahibi özellikle iş hayatındaki çalışmalardan dolayı hatalar yapabilir ve bu hataları telafi etmek için bulacağı çözümleri hayata geçirmede gecikebilir. Bu sebeple de rüya sahibi gerçek hayatında çok fazla üzüntü yaşayabilir.