Rüyada Siyah Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Siyah Yavru Kedi Görmek Anlamı Ve Tabiri

Kimi inanışlara göre siyah kedinin uğursuzluk getireceğine inanılır. Siyah kedinin gelecekte gerçekleşmesi muhtemel uğursuz olaylara işaret ettiği düşünülür. Siyah kedi, rüyalara da sık sık konuk olmaktadır. En sık görülen rüyalardan bir tanesi olan bu rüya, içinde bulunulan durum ve rüyanın şekline göre farklı şekillerde yorumlanır.

RÜYADA SİYAH KEDİ GÖRMEK

Sıklıkla görülen rüyalardan bir tanesidir. Siyah kedi ya da bir diğer tabirle kara kedi, halk arasında olumsuz anlamlar taşıdığı düşünülen bir hayvandır. Rüya tabiri kaynaklarında da bu tip yorumlar söz konusudur.

Rüyada siyah kedi görmek ile ilgili yapılan yorumlardan bir tanesine göre bu rüya, fesat ve dedikoducu bir kimsenin varlığına işaret etmektedir. Rüya sahibinin çevresinde içten pazarlıklı, onun kötülüğünü düşünen, yüzüne gülse de arkasından iş çevirmekten geri durmayan bir kimsenin varlığı konusunda uyarı niteliğindedir. Bu kişi, rüya sahibinin yakın çevresinden biri olabileceği gibi yakın zaman içerisinde de rüya sahibinin hayatına dahil olması mümkündür.

Bir diğer tabiri göre ise rüyada görülen siyah kedi, hırsızı sembolize eder. Rüya sahibinin evinde ya da iş yerinde bir hırsızlık olayı yaşanması muhtemeldir. Bu rüya kişiyi, bu konuda dikkatli olması ve güvenlik önlemlerini en üst safhada tutması konusunda uyarır.

RÜYADA SİYAH YAVRU KEDİ GÖRMEK

Rüyada siyah kedi yavrusu görmek; hayırlı insanlarla tanışılacağının işaretçisidir. Kişinin kısmeti yakın dönemde hayırlı bir şekilde ilerleyebilir. Evli ise çocuk sahibi olabilir, bekar ise evleneceği hayırlı kısmetle tanışabilir. Genel olarak yapılan yorumlar, kişinin maddi anlamda rahata erişeceği, özellikle iş hayatında saygın bir konuma geleceği şeklindedir.

RÜYADA SİYAH KEDİ SALDIRMASI

Rüya sahibinin eline geçecek parayı iyi bir şekilde değerlendiremeyeceğine işaret eder. Bu para kişinin giriştiği bir işten elde edeceği kazanç olabileceği gibi kendisine miras kalacağı şeklinde yapılan yorumlar da mevcuttur.

RÜYADA SİYAH KEDİ ISIRMASI

Rüya sahibinin iş hayatında ortaya çıkacak birtakım sorunların işaretçisi olarak kabul edilir. Kişi, başarısız olmasını bekleyen, bunun için fırsat kovalayan kişilere karşı dikkatli olmalı ve kendini savunmak için tam anlamıyla dışarıya karşı zırhını göstermelidir.

RÜYADA SİYAH KEDİNİN SALDIRDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin ya iş ya da aile ortamında kendisini hayrete düşürecek sözler işiteceğine delalet eder. Kişi inancını ve iç huzurunu tazeleyip güzel bir yaşam kurmak için çabalamalı, aile hayatına hiç olmadığı kadar önem göstermelidir. Planladığı kariyeri gerçekleştirmek için önüne çıkacak engellere karşı pes etmemesi gerektiği tabir edilir.

RÜYADA EVİN İÇİNDE SİYAH KEDİ GÖRMEK

Rüya alimlerine göre genel olarak olumlu yorum bir rüya değildir. Rüya sahibinin başına gelecek kötü ve sıkıntılı olayların habercisidir. Bu olaylar yakın bir zaman diliminde rüya sahibinin karşısına çıkarak zorlu süreçlere gebe olabilir. Kendisini mutsuz ve huzursuz hissedecek rüya sahibi, emeklerinin boşa çıkıp hayal kırıklığına uğramasına sebep olabilecek olaylara karşı son derece dikkatli olmalıdır.