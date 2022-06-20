Bir kişi rüyasında kendisini vurulduğu şekilde görülse bu durum rüya tabircileri tarafında farklı şekillerde yorumlanır. Bunun yanı sıra rüyada vurulmak ve rüyada silahla vurulmanın da anlamları değişkenlik göstermektedir. Rüyada vurulmak, rüya sahibinin sıkıntı yaşayacağına işaret eder. Bunun yanı sıra bu rüyanın kişinin ömrüne ömür katacağı şeklinde de yorumları mevcuttur. İşte, Rüyada vurulmak ne anlama gelir? Rüyada silahla vurulmak anlamı nedir? sorularının detayları…

RÜYADA SIRTINDAN VURULMAK

Rüyada vurulmak hayırsız olaylara ve kişinin zor zamanlar geçireceğine delalettir. Rüyada sırtından vurulduğunu görmek ise kişi için uyarıcı nitelikte bir rüyadır. Bu rüya, rüyayı gören kişiye bir hainlik yapılacağı ve gizli bir düşmanı olduğunun uyarısını verir. Bunun yanı sıra bu düşmanın kişinin hayatının içinden ve hiç beklemeyen bir kişi olduğu ve ondan kötülük göreceği şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA SİLAHLA VURULMAK

Kişinin rüyada vurulduğunu görmesi kötü ve hayırsız bir olaya işaret etse de rüyada silahla vurulmak hayırlı bir şekilde yorumlanır. Rüyada tabancayla vurulmak saflık ve temizliği simgeler. Bu rüyada kişinin haksızlığa uğradığı ve bu haksızlıktan dolayı maruz kaldığı cezadan kurtulacağı yorumu çıkarılabilir. Bir nevi bu rüyayı gören kişinin masumiyeti toplum içerisinde onaylanacaktır. Rüyada kurşunla vurulmak ise rüya sahibinin arkasından dedikodu yapılacağı ve kötülük planlarının yapılacağına delalettir. Bu rüyayı gören kişi hayatındaki insanlara karşı temkinli olmalıdır.

RÜYADA KAFADAN VURULMAK

Rüyada kafadan vurulmanın farklı anlamları vardır. Kimi rüya yorumcuları bu rüyayı, rüya sahibinin başının belaya gireceği ve kötü olaylar yaşayacağı şeklinde yorumlar. Bunun yanı sıra hem sosyal hayatında hem de iş hayatında problemlerin olacağına, maddi – manevi kayıplar yaşayacağına da işaret edilir. Bazı rüya tabircilerine göre de rüyada kafadan vurulmak kişinin iş hayatında olacağı kararlara karşı dikkatli olmasına işaret eder. Bu rüya sahibi yeni bir girişime başlayacak ise daha temkinli davranmalı ve çevresindeki kişilere karşı da sorgulayıcı olmalıdır.

RÜYADA BACAĞINDAN VURULMAK

Rüyada bacaktan vurulduğunun görülmesi kayıp yaşanacağı anlamına gelir. Kişi rüyada bacağından vurulduğunu görürse maddi kayıplar yaşayacak ve sorunlar ile karşı karşıya kalacaktır. Ancak bazı rüya alimleri bu rüyayı hayırlı bir şekilde yorumlar. Rüyanın sahibinin hayatında güzel ve başarılı gelişmeler olacağı müjdelenir.

RÜYADA VURULMAK AMA ÖLMEMEK

Kişinin rüyada vurulup ölmemesi hayırlı bir rüya olarak görülür. Bu rüyayı gören kişi kısa sürede hayırlı bir kişi ile tanışarak aile kurmak için ilk adımı atacaktır. Bu tanışılacak kişi rüya sahibinin hem çevresi hem de aile tarafından çok sevilecek bir kişiye işaret eder. Bu rüya kişinin gelecek hayatının doğru kişi ile huzurlu bir şekilde geçeceği olarak yorumlanır.

RÜYADA KARNINDAN VURULMAK

Rüya alimleri tarafından kişinin karnından vurulması, rüya sahibinin nefis peşinde koştuğunu işaret eder. Bu rüya sahibi dünya işinin peşinde koşarken, ahiret hayatının gerekliliklerini geride bırakmıştır. Rüya kişiye bir uyarı niteliğinde görülmektedir şeklindeki yorumlar, bu konuyla ilgili en çok kabul eden rüya yorumudur.