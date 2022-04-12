Rüyada Yağmur Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Sağanak Yağmur Yağdığını Görmek ve Islanmak Anlamı

Rüyada yağmur, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada yağmur yağdığını görmek, çok hayırlı olarak değerlendirilir. Öyle ki, iş hayatında ve aile hayatında yaşanan sıkıntıların ve sorunların son bulacağına, bedenin de ruhun da arınacağına, mevcut düşmanlıkların tez zamanda biteceğine, şanssızlıkların sona ereceğini ifade eder. Bolluk, bereket rızka, dostluk, muhabbet ve şifa manasını da taşır. Rüyada yağmurda yürümek ise, keder ve endişe içeren günlerin Allah tarafından gelecek kısmetler ile son bulacağına, rüyayı gören kişinin uzun zamandır ağlayan gözlerinin artık güleceğine ve çekilen hastalıklardan Allah'ın izniyle kurtulması şeklinde delalet eder. Öte yandan, rüyada yağmurda ıslanmak, iş hayatında şanssızlıkların bir an evvel bitmesi, maddi sıkıntıların (iş kaynaklı) biterek bereket olarak kabul görür.

RÜYADA YAĞMUR YAĞMASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR, NASIL TABİR EDİLİR?

Rüyada yağmur yağması hayırlara alamet eder ve rüya sahibi için kurtuluş ve şifa olarak kabul edilir. Kişinin içinde bulunduğu kötü ruh halinden sıyrılacağı, iç dünyasının hafifleyeceği, bedenin de ruhunun da hafifleteceği ve esenlik bulacağı anlamına gelir. Rüyada yağmur yağması öte yandan da kıtlığın son bulması, düşmanlıkların bitmesi, şanssızlığın, kısmetsizliğin ve uğursuzluğun artık geride kalması şeklinde tabir edilir.

RÜYADA YAĞMUR YAĞDIĞINI GÖRMEK

Rüyada yağmur yağdığını görmek, çok büyük ve hayırlı kısmetlerin geleceğine, sıkıntıların ve dertlerin son bulacağına, yaşanan hastalıklara şifa geleceğine ve küs insanların barışacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin, işlerinde yaşanan durgunluğun yavaş yavaş düzeleceğine ve uğranılan zararın fazlasıyla geri kazanılacağına alamet eder.

RÜYADA YAĞMURDA YÜRÜMEK

Rüyada yağmurda yürümek, endişe dolu günlerin Allah tarafından gelecek kısmetler ile son bulacağına, rüyayı gören kişinin uzun zamandır ağlayan gözlerinin artık güleceğine ve çekilen hastalıklardan Allah'ın izniyle kurtulacağına tabir eder.

RÜYADA YAĞMURDA ISLANMAK

Rüyada yağmurda ıslanmak, iş hayatında uzun zamandan beri devam eden kısmetsizliğin sona ereceğine, yaşanan para sıkıntılarının son bulacağına ve rüya sahibinin evine ve iş yerine bereket yağacağına işaret eder. Belirtileri epey bir zamandır görüldüğü halde doktorların yeni farkettiği bir hastalığın iyileşeceğine de yorumlanır.

RÜYADA SAĞANAK YAĞMUR YAĞMASI

Rüyada sağanak yağmur yağması iyi değildir ve hayırlara yorulmaz. Rüyayı gören kişi için bu rüya hem maddi hem de manevi anlamda zarar ziyan görmeye, malından ve sağlığından olmaya rivayet edilir.

RÜYADA YAĞMURUN ÜSTÜNE YAĞMASI

Bir kişi rüyasında yağmurun kendi üstüne yağdığını görürse eğer o kişinin dünya hayatında ihya olacağı yorumu yapılır. Bu rüya sahibinin hayatı boyunca artık bir daha sırtının yere gelmeyeceği, her dileğinin gerçekleşeceği, sağlığının ve neşesinin yerinde olacağı ile yorumlanır.

RÜYADA HER YERE YAĞMUR YAĞMASI

Rüyada her yere yağmur yağıp bir yerin bile boş kalmadığını görmeniz, o beldeye Allah tarafından verilecek ve herkese ulaşacak rahmete, berekete ve mağfirete işarettir. Bu rüya kişinin yaşadığı toplumda bulunan iyi insanlara ve onların yüzü suyu hürmetine herkese ulaşacak iyiliklere yorulabilmektedir.

RÜYADA YAĞMUR YAĞARKEN YAĞMUR GÖRMEK

Dışarıda yağmur varken eğer siz rüyanızda yağmur yağdığını görmüşseniz bu rüya oldukça hayırlı ve güzel olarak yorulmaktadır. Gördüğünüz rüya sizin için her anlamda bereketli ve güzel günlerin habercisidir. Kısa süre içerisinde isteklerinize kavuşup, mutlu olacağınızın ve tüm sıkıntılarınızdan kurtulacağınızın göstergesidir.

RÜYADA YAĞMUR DUASI GÖRMEK

Rüyada görülen yağmur duası, kişinin isteklerinin gerçekleşmesinin habercisidir. Eğer bu rüya dünya hayatında birtakım sıkıntılar çeken veya bazı imtihanlardan geçen bir kimse görmüşse, kısa zaman içerisinde bu sıkıntıları sona ererek ferahlar. Yağmur duası toplu bir şekilde tövbe eden ve bu sayede de Allah'ın merhametini kazanan bir grup insanın da göstergesidir.

RÜYADA SİYAH YAĞMUR GÖRMEK

Rüyada görülen siyah yağmur bazen hastalık bazen de sıkıntıdır. Bu rüyayı gören kimse kısa süreli bir rahatsızlık geçirir ve belki de bu nedenle hastaneye yatar. Fakat bu hastalıktan kurtularak daha sonra şifa bulur. Bazen de bu rüya çekeceğiniz bazı üzüntülerin daha sonra dağılıp gönlünüzün mutlulukla dolmasına işarettir.

RÜYADA SAĞANAK YAĞMUR GÖRMEK

Rüyada görülen sağanak yağmur o senenin bolluk, bereket ve ucuzlukla geçeceğinin göstergesidir. Bu rüya, gören kişi ve ailesi için büyük bir kısmete ve o sene için yaşayacakları mutluluk ve rahatlığa; rüya sahibinin her çalışmasında başarılı olmasına ve o yıl için her girişiminde kar elde etmesine yorulmaktadır.