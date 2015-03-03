Unutkanlığa ne iyi gelir?

Sağlıklı beslenme; diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı ve daha pek çok hastalığa yakalanma riskini azaltırken, beyin fonksiyonlarını da geliştirerek unutkanlığa iyi gelir ve hafızayı güçlendirir. Örneğin, fazla miktarda doymuş yağ içeren yiyecekler kötü kolesterolün yükselmesine, damarlarda plakalar oluşmasına ve dolayısıyla beyne olan kan akışının azalmasına neden olabilir. Beyne giden kanın olması gerekenden az olması ise kan yoluyla taşınan oksijenin de azalmasına yol açar. Oksijen azlığı kısa sürede hafızanın zayıflamasına, ilerleyen durumlarda ise "vasküler demans"a neden olabilir. "Unutkanlığa iyi gelen yiyecekler" beyne ve diğer organlara iyi geldiği bilinen, omega yağ asitleri, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin besinleri kapsamaktadır.Yabanmersini üzerine yapılan araştırmalar bu meyvenin beyni "oksidatif stres"e karşı koruyarak yaşa bağlı unutkanlığı geciktirdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca düzenli olarak yabanmersini tüketmenin öğrenme kapasitesini arttırdığı ve motor becerileri geliştirdiği yönünde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Hafızanızı güçlendirmek için günde bir avuç yabanmersini yiyebilirsiniz.Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin ton, somon gibi yağlı, derin deniz balıklarının unutkanlığa iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda iyi bir protein kaynağı olan bu balıklar genel sağlığın korunmasına da katkıda bulunur. Haftada 2-3 öğün balık tüketmek uzun dönemde hafızanızı korumaya yardımcı olacaktır.Yağ asitleri ve yaşla birlikte görülen bilişsel gerilemeyi yavaşlatan E vitamini bakımından zengin olan kabuklu yemiş ve tohumlar unutkanlıkla mücadele için önerilen besinler arasında yer almaktadır. Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu gibi yemişlerden birini her gün bir avuç yemek hafızanın korumasına katkıda bulunur.Her organ gibi beyninde yeterli oksijen alabilmek için düzenli kan akışına ihtiyacı vardır. Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmekler ve kahverengi pirinç gibi kepekli tahıllar kötü kolesterolü düşürerek kan akışını olumsuz yönde etkileyen damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar. Beyaz ekmeği tam buğday ekmeği veya kepekli ekmekle değiştirmek uzun dönemde hafızanın korunması için atılacak iyi bir adımdır.Antioksidan bakımından zengin olan nar suyu, vücutta bulunan ve hücre yapısını bozan "serbest radikallere" karşı etkin koruma sağlar. Nar suyu gibi antioksidan etkisi bulunan portakal, çilek, greyfurt gibi meyvelerde unutkanlığa iyi gelir ve beyin hücrelerini korur. Nar suyu ekşi gelirse yarı yarıya suyla karıştırarak içebilirsiniz.Kahvenin yarısı kadar kafein içeren yeşil çay konsantrasyonu arttırır, ruh halini yukarı taşır ve unutkanlığa iyi gelir. Antioksidan özellikleri ile beyni ve diğer organları koruyan yeşil çay taze demlenmelidir, şişelenmiş olarak satılan yeşil çayın etkisi oldukça azdır ve gıda kimyasalları içerdiğinden yarardan çok zarar verebilir. Yeşil çayı demledikten sonra sıcak veya soğuk olarak içebilirsiniz.Yeşil çay, nar suyu ve turunçgiller gibi antioksidan etkisi bulunan siyah çikolata hafızanın korunmasına yardımcı olan besinler arasındadır. Ayrıca içinde bulunan kafein ile konsantrasyonu arttırır ve enerji verir. Ancak çikolatanın olumlu etkilerinden faydalanabilmek için %50-%70 arasında kakao içeren bitter çikolatalardan yemelisiniz. Çikolatanın fazlası yarardan çok zarar verebilir, bu nedenle uzmanlar günde 10-15 gram çikolata yemenin yeterli olacağını belirtiyorlar.Folik asit ve mineraller bakımından zengin olan ıspanak hafızayı geliştirir ve unutkanlığı tersine çevirebilir. Folik asit, Alzheimer hastalığından korunmak ve yaşa bağlı unutkanlığın tedavisi için önerilen vitaminler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 1 kase çiğ ıspanak günlük folik asit ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılar.Bir antioksidan çeşidi olan "quercetin" bakımından zengin elma, kırmızı soğan ve brokoli hafızayı geliştirmek için önerilen besinler arasındadır. Brokoli aynı zamanda folik asit için iyi bir kaynaktır.Likopen, domateste bulunan güçlü bir antioksidandır ve özellikle demans gelişimine katkıda bulunan, serbest radikallerin neden olduğu hücre tahribatına karşı koruma sağlar.Bazı B vitaminleri (B6, B12 ve folik asit) Alzheimer hastalığı ile ilişkili olduğu bilinen kandaki "homosistein" seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur. Hafif bilişsel bozukluğu bulunan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda bu vitaminlerin süreci tersine çevirebileceği yönünde sonuçlar elde edilmiştir.Unutkanlığa engel olmak ve hafızayı geliştirmek için yemeniz gereken gıdaların yanında yememeniz gerekenler besinler de var. Örneğin, trans yağlar damar tıkanıklığı riskini arttırırken metabolizmanın işlevlerini aksatabilir. Bunun dışında fazla şeker damarların yıpranmasına ve proteinin gerektiği gibi işlenememesine neden olabilir. Hamburger, patates kızarması, pastane ürünleri, şekerli içecekler, aşırı şekerli tatlıları olabildiğince az tüketin ve bunları daha sağlıklı alternatifleri ile değiştirmeye çalışın.