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alan hastalar nasıl beslenmeli?

Kanser oluşumunun yüzde 35'inin dengesiz beslenmeye bağlı olduğuna dikkat çeken Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, hastalarına beslenme önerileri verdi.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2016 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 11:32
Kemoterapi alan hastalar nasıl beslenmeli?
Kanserin anormal hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünmesi ve çoğalması ile oluşan bir hastalık olduğuna değinen Bilgili "Kanser oluşumu birçok nedene bağlı olabilir. Kalıtımsal faktörler kadar, yanlış ve düzensiz beslenme de kansere yol açan nedenlerdendir. Yapılan araştırmalar kanser oluşumunda çevresel etkenlerin de genetik faktörler kadar etkili olduğunu gösteriyor. Aşırı yağ ve yağlı besin alımı, taze sebze ve meyvelerin az alınması, posalı besinlerin yetersiz alımı, tütsülenmiş, dumanlanmış besinlerin aşırı tüketimi kanser oluşumunda etkilidir. Yapılan araştırmalar gösterir ki, kanser oluşumunun yüzde 35'i dengesiz beslenmeye bağlıdır dedi.

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Kemoterapi alan hastalar nasıl beslenmeli?
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