Kemoterapi alan hastalar nasıl beslenmeli?

Kanserin anormal hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünmesi ve çoğalması ile oluşan bir hastalık olduğuna değinen Bilgili "Kanser oluşumu birçok nedene bağlı olabilir. Kalıtımsal faktörler kadar, yanlış ve düzensiz beslenme de kansere yol açan nedenlerdendir. Yapılan araştırmalar kanser oluşumunda çevresel etkenlerin de genetik faktörler kadar etkili olduğunu gösteriyor. Aşırı yağ ve yağlı besin alımı, taze sebze ve meyvelerin az alınması, posalı besinlerin yetersiz alımı, tütsülenmiş, dumanlanmış besinlerin aşırı tüketimi kanser oluşumunda etkilidir. Yapılan araştırmalar gösterir ki, kanser oluşumunun yüzde 35'i dengesiz beslenmeye bağlıdır dedi.