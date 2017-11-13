Her 5 çocuktan 1'i hayatının ilk 2 yılında bronşiolit geçiriyor!

Bronşiolit, akciğerlerin küçük havayollarında( bronşiollerde) tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir durumdur. Hastaneye yatacak kadar nefes darlığına sebep olması, tekrarlama riskinin oluşu nedeniyle aileleri endişelendirir. çocuk sağlığı ve hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren, öksürük ve solunum sıkıntısına yol açabilen, anne ve babaların "acaba çocuğum astım mı oldu diye uykularını kaçıran" hastalığın adım adım belirtilerine dikkat çekiyor; Genellikle 2 yaşından küçük çocuklarda sıklıkla 3- 6 aylık bebeklerde görülür. Bu yaş grubunda hastaneye yatışların en sık nedenidir. Bronşiolit her mevsimde görülebilirse de en sık kış aylarında ve özellikle Ekim ile Mayıs ayları arasında görülmektedir.