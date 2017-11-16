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kanserinin en sinsi 9 belirtisi

Giriş Tarihi: 16.11.2017 14:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 14:39
Akciğer kanserinin en sinsi 9 belirtisi

Dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan kanseri erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olarak tanımlanıyor. En korkutucu kanser türleri arasında ilk sıralarda yer alan bu kanserin en sinsi 9 belirtisini Doç. Dr. Serkan Keskin açıkladı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık ölüm nedeni olan akciğer kanseri sinsi bir şekilde ilerleyerek çoğu zaman hiçbir belirti vermemektedir. Birçok kişi akciğer kanseri olduğunu, başka bir hastalık sebebiyle akciğer röntgeni çektirdiğinde öğrenmektedir.

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Akciğer kanserinin en sinsi 9 belirtisi
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