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na iyi gelen 14 doğal reçete

Havaların soğumasıyla birlikte boğaz ağrıları da başladı. , vücudunuzun viral veya bakteriyel enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Doğal bağışıklık tepkiniz boğazdaki balgam (mukus) zarlarının iltihaplanmasına ve şişmesine neden olur.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 15:20
Boğaz ağrısına iyi gelen 14 doğal reçete

1.HATMİ KÖKÜ

Hatmi bitkisi, Ortaçağ'dan bu yana ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Yuttuğunuzda boğazı kaplayıp yağlandıran jelatin benzeri bir madde içerir.

Ağrılı bir boğazı rahatlatmak için:

MALZEMELER

Soğuk su. 30 gram kuru hatmi kökü.

TARİF

Soğuk su ile 1 litrelik kavanozu doldurun. -Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. -Paketi suya daldırın. Kavanozun ağzını kapatın. Gece boyunca veya en az sekiz saat bekletin. -İstenen miktarı bir cama boşaltın. Arzu ederseniz, tatlandırıcı ekleyin. Bu hazır olduğunda, belirtilerinizi azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlayabilirsiniz.

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Boğaz ağrısına iyi gelen 14 doğal reçete
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