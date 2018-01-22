Boğaz ağrısına iyi gelen 14 doğal reçete

1.HATMİ KÖKÜ



Hatmi bitkisi, Ortaçağ'dan bu yana boğaz ağrısı ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Yuttuğunuzda boğazı kaplayıp yağlandıran jelatin benzeri bir madde içerir.



Ağrılı bir boğazı rahatlatmak için:



MALZEMELER



Soğuk su. 30 gram kuru hatmi kökü.

TARİF

Soğuk su ile 1 litrelik kavanozu doldurun. -Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. -Paketi suya daldırın. Kavanozun ağzını kapatın. Gece boyunca veya en az sekiz saat bekletin. -İstenen miktarı bir cama boşaltın. Arzu ederseniz, tatlandırıcı ekleyin. Bu hazır olduğunda, belirtilerinizi azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlayabilirsiniz.

