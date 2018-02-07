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inin belirtileri nelerdir?

i başlangıcı, daha hafif olan ve çabucak kendiliğinden geçen bazı belirtilere neden olabilirken, ağrı gibi daha rahatsız edici belirtilere de yol açabilmektedir. Ülser belirtileri, genellikle hafiftir ancak, ciddi haldeyken genellikle fark edilir derecede ağrılıdır.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 16:20
Mide ülserinin belirtileri nelerdir?

MİDE ÜLSERİ NASIL ANLAŞILIR? MİDE ÜLSERİ BELİRTİLERİNİ ŞÖYLE AÇIKLAMAK MÜMKÜNDÜR!

KARIN AĞRISI

ve ince barsak astarında ağrılı bir iltihaba neden olabilmektedir. Ağrı ayrıca gaz birikimi ve kabızlık sonucu da oluşabilmektedir.

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Mide ülserinin belirtileri nelerdir?
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