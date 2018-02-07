Mide ülserinin belirtileri nelerdir?

MİDE ÜLSERİ NASIL ANLAŞILIR? MİDE ÜLSERİ BELİRTİLERİNİ ŞÖYLE AÇIKLAMAK MÜMKÜNDÜR!

KARIN AĞRISI

Mide ve ince barsak astarında ağrılı bir iltihaba neden olabilmektedir. Ağrı ayrıca gaz birikimi ve kabızlık sonucu da oluşabilmektedir.