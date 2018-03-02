Haberler Sağlık Haberleri Vücuttan ödem attıran 9 besin!

Vücuttan ödem attıran 9 besin! Ödem, vücutta sıvı birikmesidir ve yaygın karşılaşılan bir sorundur. Ödemi hücre içi sıvının hücre dışına çıkması ile doku aralarında ve cilt altında birikmesi olarak da tanımlayabiliriz. Ödem, daha çok bayanlarda görülüyor ve ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 17:04