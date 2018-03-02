Vücuttan ödem attıran 9 besin!

Ödem, vücutta sıvı birikmesidir ve yaygın karşılaşılan bir sorundur. Ödemi hücre içi sıvının hücre dışına çıkması ile doku aralarında ve cilt altında birikmesi olarak da tanımlayabiliriz. Ödem, daha çok bayanlarda görülüyor ve ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor.
Giriş Tarihi: 2.3.2018 16:50Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 17:04
ANANAS
Ananas bol lifli tropikal bir meyve olmasından dolayı ödem atmak için ideal bir meyvedir. Her mevsim bulabileceğiniz ananasın meyve olarak yiyebilir ya da suyunu sıkarak içebilirsiniz.