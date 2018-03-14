Boyun fıtığı belirtileri nelerdir, boyun fıtığı ameliyatı ve tedavisi nasıl olur?

Boyun fıtığı hastalığı en çok rastladığımız hastalıklar arasında yer alır. Bazen insan hayatını çok olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu durumlarda ise fıtık ameliyatı olunması gerekir. Peki boyun fıtığı belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıl olur?

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ

Boyun fıtığında en sık rastlanan bulgu boyun ağrısıdır. Bu boyun ağrısı başın arka kısmına doğru kulaklarımızın üstünden şakaklarımıza doğru yayılabileceği gibi omuzlarımıza ve omuzlarımızın kürek kemiği arasına yayılan ağrı şeklinde özellikle belirti verir. Bunun dışında kolda kuvvet kaybı, kullanma zafiyeti ve el hareketlerinde, el becerilerinde azalma, parmaklarınızda uyuşma, kolda uyuşma, kullanamama olarak boyun fıtıkları belirti vermektedir.

BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ

Boyun fıtıklarında ne zaman ameliyat yapılır? Yapısı olarak yaratılıştan boynumuzun öne doğru kabarıklığı belirgin olan bir şekli var. Bu yapının üç ana anatomik detayı var. Kemik, omurgalar, omurgaların arasına yerleştirilmiş olan yastıkçıklar ve omurgayı dışarıdan, yandan destekleyen adeleler. Boyun fıtığı dediğimiz hastalık bu anatomik yapının içerisine yerleştirilmiş olan sinir dokusunun üzerine yastıkçığın flamasıyla oluşmuş olan bası durumudur. Bu bası eğer orta alttan bir omurilik basısı ise boyun ağrısı, iki kürek kemiği arasına vuran ağrılar oluşur. Eğer bu bası yan tarafa doğru ise olmuş olduğu yöne doğru sağ kol ya da sol kolda ağrılar, daha şiddetli ise kolda güç kaybı, parmaklarda güç kaybı gibi bulgular verebilir. Buna uyuşmalar da eklenebilir.

BOYUN FITIĞINDA CERRRAHİ GEREKTİREN DURUMLAR

Medikal tedaviye yanıt alınamaması

Günlük hayatı olumsuz yönde etkilemesi

Yıl içerisinde çok defa tekrar etmesi

Kol ve parmaklarda güç kaybı

Bacaklarda denge bozukluğu olması

Kişinin yürümesini etkilemesi

MR bulgularının fıtık sonucu vermesi

Boyun fıtığı hastalarının bu duruma gelmeden koruyu önlemi almaları gerekir. Ancak hastanın hayatını ciddi derecede rahatsız eden ağrılar varsa ve tüm tedavilere karşı cevap alınamadıysa boyun fıtığı ameliyatı olması gerekir.