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Telefonla konuşmanın beyin üzerindeki etkisi!

Cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle sosyal medyanın, oyunların ve mesajlaşmaların bağımlısı olduk. Hayatımızı kolaylaştırsa da kötü haber uzmanlardan geldi. Özellikle telefonla konuştuktan sonra kulak ağrısı belirtisiyle ortaya çıkan beyin tümörü, telefon kullanan herkesin korkusu oldu!

Giriş Tarihi: 15.3.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 09:50
Telefonla konuşmanın beyin üzerindeki etkisi!

Cep telefonu sigara kadar zararlı!

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, "Akıllı telefonların beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediği ve beyni tembelleştirdiği bir gerçek. Bir adresi bulamadığımızda hemen navigasyona kendimizi ona emanet ediyoruz. Böylelikle beynimizi yön ve adres bulma egzersizinden mahrum ediyoruz" dedi. Cep telefonları ile beyin tümörleri arasında somut bir bağlantı kurulamamış olsa da, en azından glioma veya menengioma gibi beyin tümörlerinin gelişme ihtimalini arttırdığı biliniyor. ABD'de cep telefonlarıyla konuşan borsacılarda beyin tümörleri normale göre çok daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Hatta cep telefonlarının sigara kadar zararlı olduğunu ifade eden bilim adamları bile vardır.

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Telefonla konuşmanın beyin üzerindeki etkisi!
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