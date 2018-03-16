Bebeklerde kanda enfeksiyon sebepleri!

Bebeklerde kanda enfeksiyon olup olmadığı kan testinden CRP denilen parametrenin yapılmasıyla anlaşılıyor. Kanda CRP parametresinin yüksek çıkması kanda enfeksiyon olduğunu işaret ediyor. Bebeklerde kanda enfeksiyon olmasının altında yatan birçok sebep bulunuyor. Bebeklerde kanda enfeksiyon doğduktan sonra uzun süre hastanede kalması ve bağışıklık sisteminin zayıflayanlar da daha fazla görülmektedir. Bebeklerde kan enfeksiyonun görülmesinin en çok görülmesinin nedeni romatizmal ateş hastalığıdır. Bebeklerde kanda enfeksiyon ilerlemesi ile tüm vücuda yayılmaktadır. Bunun için erken müdahale edilmelidir.