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Bebeklerde kanda enfeksiyon sebepleri!

Bebeklerde sık görülen bir rahatsızlık olan kanda enfeksiyon bulunması durumu erken müdahale edilmezse ciddi problemlere sebep oluyor. Yüksek ateşle başlayan kanda enfeksiyon görülmesi, tedavi edilmezse ölüme sebep oluyor. İşte bebeklerde kanda enfeksiyonun belirtileri ve tedavileri…

Giriş Tarihi: 16.3.2018 15:13
Bebeklerde kanda enfeksiyon sebepleri!

Bebeklerde kanda enfeksiyon olup olmadığı kan testinden CRP denilen parametrenin yapılmasıyla anlaşılıyor. Kanda CRP parametresinin yüksek çıkması kanda enfeksiyon olduğunu işaret ediyor. Bebeklerde kanda enfeksiyon olmasının altında yatan birçok sebep bulunuyor. Bebeklerde kanda enfeksiyon doğduktan sonra uzun süre hastanede kalması ve bağışıklık sisteminin zayıflayanlar da daha fazla görülmektedir. Bebeklerde kan enfeksiyonun görülmesinin en çok görülmesinin nedeni romatizmal ateş hastalığıdır. Bebeklerde kanda enfeksiyon ilerlemesi ile tüm vücuda yayılmaktadır. Bunun için erken müdahale edilmelidir.

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Bebeklerde kanda enfeksiyon sebepleri!
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