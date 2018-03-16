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Mide bulantısı hangi hastalıkların habercisi?

Mide bulantısı genellikle hafife alınan bir sağlık problemidir. Mide bulantısı bazı durumlarda ileri seviye hastalıkların habercisi oluyor. Mide bulantısının hangi hastalıkların habercisi olduğunu ve ne yapmak gerektiğini İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu anlattı. İşte mide bulantısının altında yatan korkutan sebepler…

Giriş Tarihi: 16.3.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 14:10
Mide bulantısı hangi hastalıkların habercisi?

Mide bulantısı hafife alınmamalı

Uzun süreli bulantı durumunda mide ülseri, iç kulak hastalıkları, ileri evre böbrek yetmezliği, bazı kalp krizi tipleri, kan şekerinin kontrolsüz yükselmesi ve kafa içinde basınç artışı gibi daha ciddi hastalıkların da akla gelmesi gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Atasoyu, "Araç tutması, iç kulaktaki dengeden sorumlu yarım daire kanallarının harekete aşırı hassas oluşuna bağlı gelişir ve araç içinde seyahat ederken ortaya çıkan bulantı ve sonrasında kusma ile kendini gösterebilir" şeklinde konuştu. Mide bulantısının altında yatan hastalıklar ise şöyle…

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Mide bulantısı hangi hastalıkların habercisi?
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