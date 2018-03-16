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Sütlaç yiyerek incelebilirsiniz! Kışın aldığınız kiloları vermek için tam zamanı. Yaza girerken bir kaç beden incelmek mümkün. Çeşitli diyetleri denediniz ama sıkıldıysanız bir de bu diyeti deneyin deriz. Özellikle diyetleri tatlı krizlerine kurban gidenler sütlaç diyeti tam size göre. Bu diyetle hem tatlı ihtiyacınızı karşılayın hem de kilo verin.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 17:36