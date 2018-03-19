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Ebegümecinin saymakla bitmeyen faydaları!

Ebegümeci bitkisi, dünyanın her yerinde rahatlıkla yetişebilmekte, çeşitli toprak türlerine uyumlu olarak büyüyebilmektedir. Özellikle Akdeniz ülkelerinde sebze olarak tüketilen ebegümeci, güneşli, yağmurlu iklimlerde ve kumlu killi topraklarda iyi şekilde yetişmektedir. Oldukça hafif bir lezzete sahip olan ebegümeci, sağlık açısından birçok faydası olan bir bitkidir. Ebegümecinin hem pişirilmiş hem de çiğ hali oldukça zengin besin değerlerine sahiptir. Ebegümeci, insan sağlığı için faydalı olan polisakkarit kaynağı olduğu gibi aynı zamanda iyi bir antioksidan bitkidir.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:33
Ebegümecinin saymakla bitmeyen faydaları!

EBEGÜMECİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Ebegümecinin sağlık üzerinden birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Ebegümecin sağlığa olan faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz; idrar yolları sağlığını korur ve idrar yolları enfeksiyonu önler, mide sorunlarını engeller ve mide sağlığını destekler, kolon ve bağırsak temizliğini sağlayan ebegümeci, kilo vermeye yardımcı olur, haricen kullanıldığında cildi temizler, tedavi eder. Ebegümeci, solunum yolları ile ilgili sağlık problemlerini önler, ağız, boğaz ve bronş sağlığını korur, kuru öksürüğü giderir, yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar, ishal ve karın ağrısını giderir, iltihap söktürücüdür ve enfeksiyon oluşumunu engelleyicidir. Son olarak ebegümeci, kas ağrılarını dindirmeye yardımcı olur, diş eti sağlığını korur, böbreklerin sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, uykusuzluğu giderir, anti-oksidan etki gösterir ve egzama gibi cilt problemleri ile mücadele eder.

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Ebegümecinin saymakla bitmeyen faydaları!
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