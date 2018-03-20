Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Bebek reflüsü nedir? Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

Bebek reflüsü nedir? Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

Bebeklerde reflü mide içeriğinin tekrar yemek borusuna kaçma olayıdır. Sağlıklı bebeklerde şiddetli kusma ve öğürmenin en sık nedeni reflüdür. Bebeklerde reflü, fizyolojik bir olay olup 18 ay içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Bebeklerin yarısında ilk 3 ay günde bir veya iki defa reflü olabilmektedir. Bir yaşından sonra yüzde 5 kadar da devam edebilmektedir. Reflüsü olan bebeklerin aileleri şiddetli kusma, hırıltılı soluma, öksürük, uykusuzluk, bebeğin kafasını geriye atma gibi bulgularla doktorları ziyaret etmektedir.gelebilmektedir.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:02
Bebek reflüsü nedir? Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

Reflü belirtileri nelerdir?

Reflüye neden olan birkaç durum vardır. Bunların en başında da mide ile yemek borusu arasındaki kas yapısının zayıf olması, yemek borusunun kısa ve dar olması, karnın içi basıncının artmış olması gibi durumlarda reflü daha sık karşımıza çıkmaktadır.

Reflüyü engellemek için neler yapılır? Reflü tedavisi nasıl olur?

Reflüyü engellemek için bebekleri az az sık sık beslemek gerekmektedir, mamalarını daha yoğun hazırlamak önerilir. Bebeği besledikten sonra bebeği hemen yatırmamalı, bebeklerin gazını çıkarmalı, emziğin boyutu küçük tutulmalıdır. Bu tip örnekler reflüyü engellemede yardımcı olabilmektedir. Bebeğinizin kilo alımı çok iyi değilse sık hastalanıyorsa, öksürük çok fazla oluyorsa uzman doktorlara başvurmanız gerekmektedir.

Bebeklerde reflü nasıl geçer?

Bebeklerde reflü nasıl geçer? sorusu anne ve babalar tarafından sıkça araştırılan konular arasında üst sırada yer almaktadır. Gastro Özofageal reflü hastalığı mide içeriğinin yemek borusuna kaçışıyla karekterize bir durumdur. Bebekler yeni doğan döneminden itibaren görülebilir. Bebeğin ilk kısımlardaki ufak peynir kesiği gibi kusmaları genellikle fizyolojik olarak kabul edilir ancak bir bebek karşımıza fışkırır kusmayla geliyorsa, aynı bebekte beslenmeyi reddetme, büyüme gelişme geriliği, ses kısıklığı, sık solunum yolu enfeksyionlarına yakalanma gibi durumları görüyorsak reflü mutlaka aklımıza gelmelidir.

Gastro Özofageal reflü düşündüğümüzde ilk olarak bebeğin yatağının baş kısmını yükseltme, daha sonra bebeği besledikten sonra hemen yerine koymama, dik tutma tercih edilmelidir daha sonra bebek anne sütü alıyorsa daha sık sık az az beslemeli mama alıyorsa daha koyulaştırılmış mamalar tercih edilmelidir. Bütün bunlara yanıt vermeyen olgularda ilaç tedavisini düşünülmemelidir.

İlaç tedavisine yanıtsız olan Gastro Özofageal reflü olgularında aklımıza inek sütü alerjisi gelmelidir. Reflülü bir bebeğin kulak arkasında, ağız çevresinde, kızarıklıklar varsa bu inek sütü alerjisine bağlı olabilir. İnek sütü alerjisi düşünüyorsak eğer bebek anne sütü alıyorsa anneyi 3 gün süreyle süt ve süt ürünlerini içermeyen bir diyete sokulur eğer bebek mama alıyorsa hipoalerjen mamaları tercih edilmekte ve bu 3 günün sonunda çocuğun kusmaları bariz düzeliyorsa bundan sonra tedavimizi ona göre şekillendirmek gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebek reflüsü nedir? Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN