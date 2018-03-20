Bebek reflüsü nedir? Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

Reflü belirtileri nelerdir?

Reflüye neden olan birkaç durum vardır. Bunların en başında da mide ile yemek borusu arasındaki kas yapısının zayıf olması, yemek borusunun kısa ve dar olması, karnın içi basıncının artmış olması gibi durumlarda reflü daha sık karşımıza çıkmaktadır.

Reflüyü engellemek için neler yapılır? Reflü tedavisi nasıl olur?

Reflüyü engellemek için bebekleri az az sık sık beslemek gerekmektedir, mamalarını daha yoğun hazırlamak önerilir. Bebeği besledikten sonra bebeği hemen yatırmamalı, bebeklerin gazını çıkarmalı, emziğin boyutu küçük tutulmalıdır. Bu tip örnekler reflüyü engellemede yardımcı olabilmektedir. Bebeğinizin kilo alımı çok iyi değilse sık hastalanıyorsa, öksürük çok fazla oluyorsa uzman doktorlara başvurmanız gerekmektedir.

Bebeklerde reflü nasıl geçer?

Bebeklerde reflü nasıl geçer? sorusu anne ve babalar tarafından sıkça araştırılan konular arasında üst sırada yer almaktadır. Gastro Özofageal reflü hastalığı mide içeriğinin yemek borusuna kaçışıyla karekterize bir durumdur. Bebekler yeni doğan döneminden itibaren görülebilir. Bebeğin ilk kısımlardaki ufak peynir kesiği gibi kusmaları genellikle fizyolojik olarak kabul edilir ancak bir bebek karşımıza fışkırır kusmayla geliyorsa, aynı bebekte beslenmeyi reddetme, büyüme gelişme geriliği, ses kısıklığı, sık solunum yolu enfeksyionlarına yakalanma gibi durumları görüyorsak reflü mutlaka aklımıza gelmelidir.

Gastro Özofageal reflü düşündüğümüzde ilk olarak bebeğin yatağının baş kısmını yükseltme, daha sonra bebeği besledikten sonra hemen yerine koymama, dik tutma tercih edilmelidir daha sonra bebek anne sütü alıyorsa daha sık sık az az beslemeli mama alıyorsa daha koyulaştırılmış mamalar tercih edilmelidir. Bütün bunlara yanıt vermeyen olgularda ilaç tedavisini düşünülmemelidir.

İlaç tedavisine yanıtsız olan Gastro Özofageal reflü olgularında aklımıza inek sütü alerjisi gelmelidir. Reflülü bir bebeğin kulak arkasında, ağız çevresinde, kızarıklıklar varsa bu inek sütü alerjisine bağlı olabilir. İnek sütü alerjisi düşünüyorsak eğer bebek anne sütü alıyorsa anneyi 3 gün süreyle süt ve süt ürünlerini içermeyen bir diyete sokulur eğer bebek mama alıyorsa hipoalerjen mamaları tercih edilmekte ve bu 3 günün sonunda çocuğun kusmaları bariz düzeliyorsa bundan sonra tedavimizi ona göre şekillendirmek gerekmektedir.