Bebeklerde ishal nedir? Bebeklerde ishal belirtileri nelerdir?

Bebeklerde ishali ne geçirir?

Diğer sebepleri ise bakteriyel enfoksiyonlar, parazit tozları, ilaç kullanımı, gıda alerjileri, diş çıkarma dönemi gibi sebepler de olabilir. İshalli bir bebekte mutlaka en başta yapılması gereken şey su verilmesidir eğer bebek anne sütü alıyorsa anne sütüne aynı miktarda hatta daha fazla miktarda beslenilmeye devam edilir.

Bebeklerde ishali ne keser?

Bebeklerde ishali ne geçirir? sorusu anne ve babaların yanıt aradığı konular arasında yer almaktadır. Mama alınıyorsa mamanın cinsi değiştirilmez, geçmişteki gibi katı diyetler artık ishallerde önerilmemektedir eğer bebek ek gıda alıyorsa muz, yoğurt, patates gibi bağırsak hareketlerini arttırmayan çok yağlı olmayan gıdalar tercih edilir. Bebek, yaklaşık 6 aydan küçükse kanlı kaka yapıyorsa bol miktarda kusuyorsa dili kuru, gözleri çökük, gözyaşı yoksa acilen bir uzman hekime başvurulmalıdır.

Bebeklerde ishale ne iyi gelir?

Bilindiği gibi ishal, bebeklerde su kaybına yol açar. Bununla birlikte su tüketimi bebeklerde ve yetişkinlerde çok önemlidir. Bebeklerde ishale iyi gelen besinler şu şekildedir;

Bir numara olarak anne sütü doğal antibiyotiktir.

Kuru erik suyu

Beyaz üzüm suyu

Armut suyu

Elma suyu

Bu süreçte şişe sütlerden kaçınılmalıdır. Şekerli gıdalar, lif içeren yiyecekler ishalin artmasına neden olabilir.

Tıp alanında bilgi sahibi olmak isteyen anne ve babaların yanlış bildiği doğrulardan biri de ishal olan bebeklere doğal meyve suyu verilmesi konusudur. İshal olan bebekler, narenciye (meyve) sularından uzak tutulmalıdır.

Bebeklerin bu süreçte hijyen konusunda A'dan Z'ye dikkatli olmaları gerekir. Bebeğin ağzı, elleri sık sık sabunla dezenfekte edilip mikroplardan arınılmalıdır. Bebek pudraları da vatandaşlar tarafından ishale yararlı olarak düşünülür bu düşünce doğru bir düşünce olsa da uzman doktorunuza danışmadan böyle bir tedavi yöntemine de girişmemek gerekir, pudranın türü ve çeşidine göre bebek bu şekilde farklı bir mikrop da kapabilir, bu tehlikenin de unutulmaması gerekir.

Eğer bebeklerde ishal sırasında; yüksek ateş, ağızda kuruluk ve yapışkanlık, gözle gözlenebilir enerji ve kilo kaybı, sık sık kusma, mide (karın) ağrısı, dışkıda kan varsa vakit kaybetmeden en yakın uzman doktora gidilip acil müdahele yaptırılması gerekmektedir.