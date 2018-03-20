Bebeklerde ve çocuklarda zatürre belirtileri nelerdir?

Küçük bir bebeğin solunum sıkıntısı olduğunu ailenin anlaması çok önemlidir, bebek konuşamadığı için 'ben nefes almakta güçlük çekiyorum' diyemez. Bu bebeklerde ve çocuklarda solunum sıkıntısını anlamanın bazı basit yolları vardır. Örneğin normal nefes alıp verirken burun deliklerimiz normal dururken; solunum sıkıntısı sırasında bebeklerin burun delikleri her iki tarafa açılır ve kapanır. Aynı şekilde köprücük kemiği içe çöker, kaburgalar da içe ve dışa gider gelir. Göğüs kafesi de içe doğru çöker ve dışarı gelir.

Müdahale edilmezse yoğun bakım riski oluşabilir!

Zatürre ciddiye alınması gereken bir enfeksiyon hastalığıdır. Halen 5 yaş altı çocuk ölümlerinin önemli sebebidir. Solunum yolu hastalıkları, 5 yaş altı çocuklarda en sık görülür. Ciddiye alınması ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Özellikle ilk 48 saat son derece kritikdir. Bu süreç uzadıkça tedavinin zorluğu artar, hastane yatışları hatta yoğun bakım riski oluşabilir. Hastalıktan şüphelenildiğini ilk anda uzman doktor hemen olaya müdahele eder; akciğer filmi ve kan tahlilleriyle tanı konur.

Çocuklarda zatürre tedavisi nasıl yapılır?

Zatürre tedavisi bedene yönelik olarak yapılmaktadır. Ağır vakalarda hastanın oksijen seviyesi düşük ise hastaya oksijen yüklemesi yapılır. Daha hafif vakalarda ise özellikle viral enfeksiyonlarda bunlarda hidrasyoun sağlanması, beslenmenin devam ettirilmesi yeterlidir.

Zatürre tedavisinde kullanılan hastaya iyi gelen yiyecekleri sıraladığımızda Fesleğen, Susam, Bal, Zencefil, Zerdeçal, Havuç Suyu ve Sarımsak gıdaları en güçlü besinlerdir.

Sarımsak

Vücudun bağışıklığığını güçlendirerek iyileşmeye yardımcı olur; sarımsağın ısıtıldıktan sonra buhar olarak solunması da oldukça etkili bir yöntemdir.

Fesleğen

Fesleğenin taze olarak tüketilmesi; özellikle çocuklarda iyileşme süresine pozitif olarak etki eder.

Susam

Magnezyum faktörü dolayısıyla susam oldukça önemlidir. Susam, göğüste meydana gelen ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Zencefil

En şifalı besinler sıralamasında en üst sıralarda yer alan zencefil, solunum yollarını açarak kişiyi dinlendirir.

Zerdeçal

Tedavi sürecini hızlandırmak için içerisinde hastalığa iyi gelen besinleri bulunduran zerdeçal kullanılır.

Bal

Bal konusunda altı çizilmesi gerek konu balın doğal olmasıdır eğer bal doğal olursa zatürreye karşı çok faydalı bir besin olarak kullanılır. Hastanın iyileşmesi konusunda en etkili besin gerçek baldır.