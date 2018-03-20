Frengi hastalığı (sifiliz) nedir, belirtileri nelerdir?

Frengi hastalığı oldukça eski bir hastalıktır. Ancak hala günüzde, ülkemizde ve dünya genelinde görülebiliyor. Zaman zaman toplum içinde yayılmalar gösteren bir hastalıktır. Genital bir yayılma ile başlar daha sonra tüm vücudumuza yayılabilir. Peki frengi (sifiliz) hastalığı nasıl tedavi edilir ve belirtileri nelerdir?

FRENGİ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Frengi, cinsel yoldan kadından erkeğe, erkekten kadına geçen bir hastalıktır. Eski bir hastalıktır ve antibiyotik öncesi çağda çok can almış bir hastalıktır. Antibiyotiklere son derece duyarlı olduğu için günümüzde bu hastalıktan artık ölüm yoktur. Frenginin başlangıcı kısa bir kuluçka sürecinden sonra penis başında çıkan yuvarlak şekilde ağrısız bir ünserdir. Bu ünser zamanla kapanır. Kapandıktan sonra frenginin ikinci dönemi başlar. İkinci dönemde vücutta kızarıklıklar ve şişlikler oluşur. Bu dönemde müdahale edilmezse o zaman frengi sinir hücrelerini istila etmeye başlar. Ve bunun sonucu ölüm ile bitebilir.

FRENGİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Frengi, ilk önce genital bölgede bir yara ile ortaya çıkar. Daha sonra o bölgedeki lenf bezlerinin şişmesi söz konusu olur. Birkaç ay sonra bu belirtiler kaybolur ve yaygın yeni belirtiler ortaya çıkar. Bunlar tüm vücudu kaplayabilecek kızarıklık, kabartılar gibi belirtilerdir. Aynı zamanda ateş, iç organ tutulumları da olabilir. Birkaç yıl sürebilir. Ama uygun tedaviler yapılırsa hastalık hızla sonlanacaktır.

FRENGİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Frengi, bir mikroorganizma ile oluşur. Bu mikroorganizma hasta bir kişinin derisinden bir başka kişinin derisine direk temas ile bulaşır. Bu şekilde görülen bir hastalıktır. Genellikle yetişkin ve cinselliğin aktif olduğu yaşlarda rastlanabilir. Veya anneden çocuğa hamilelik esnasında kan yolu ve kordon yolu ile de bulaşabiliyor. Bu açıdan farklı belirtiler şeklinde görülür. Yetişkinlerde cinsel bir temas olduğunda genellikle genital yaralar ortaya çıkarken diğer yollarla ise bu genital yaralar olmadan karşımıza çıkıyor.