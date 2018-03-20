Gül hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir?

Bu hastalığa madalyon hastalığı da denir. Döküntülü bir hastalıktır. İlk pembe bir leke şekilde başlar. Arkasından küçük döküntüler olur. Bu döküntüler bütün vücudu sarabilir. En çok gövde ön ve arka yüzde, özellikle de taş çam ağacı gibi bir dizilim gösterir.

GÜL HASTALIĞI NEDİR?

Hasta genellikle panik halinde doktora ''bana ne oldu diyerek'' gider. Bunun nedeni genellikle stresli durumlardır. Özellikle okul çağında olan kişilerde sık rastlanır. Sınav dönemlerinde bu tip döküntülere sık rastlanır. Uzun süren bir rahatsızlıktır. Süreci tamamlaması 6-8 haftaya kadar uzayabilir. Ciltte kuruluk ve kaşıntı yapabilir. Onlara gerekli tedaviler yapılır. İlk etapta hastanın rahatlatılması gerekir.

GÜL HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gül hastalığı 6-8 hafta süren döküntülü bir hastalıktır. Madalyon dediğimiz büyük bir kızarıklık ile başlayıp vücuda yaygınlaşan döküntüler ile devam eder. Döküntüler bir taraftan solarken bir taraftan yeni döküntüler çıkabilir. Hasta süreç hakkında ilgilendirerek rahatlatılmalıdır.

Gül hastalığına yakalanan kişiler sık ılık duşlar yapabilir. Ancak kese ve lif kullanılması tavsiye edilmez. Dar kıyafetlerden hastayı kaşındıracak sıcak ortamlardan uzak durması, stresten kendi koruması gerekir. Bu döküntüler ciltte kuruluğa neden olabilir. Bu yüzden banyo sonrası komple tüm vücuda nemlendirici kremler kullanılabilir. Süreç tamamlandığında hiçbir iz ve leke bırakmadan tamamen iyileşir. Altta yatan önemli bir hastalık ise tespit edilmemiştir. Bu hastalığa yakalanan kişiler doktora giderek alerji testide yaptırabilir.

GÜL HASTALIĞI BİTKİSEL TEDAVİ

Bu hastalar sıcak duş almayacaklar sadece ılık olarak kendilerini üşütmeyecek derecede duş alabilirler. Sarımsak, domates, portakal suyu, acı baharattan uzak durulması gerekir.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan gül hastalığı için bitkisel kür;

Süpürge Tohumu

1 çay kaşığı süpürge tohumu havanda ezip ve birkaç yudum suyla sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına yutunuz. Aynı şekilde, öğle yemeğinden yarım saat önce aç karnına yutunuz.

Melissa Officinalis

Kaynayan bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı Melissa Officinalis atınız. 8 dk. Bekletip süzünüz. Ilıyınca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra içiniz. NOT: taze hazırlanmalıdır.