İsveç diyeti nasıl yapılır ve İsveç diyeti listesinde neler vardır?

İsveç diyeti popüler diyetler arasında sayılır. Kişilerin hızlı kilo kaybettiğini düşündüğü kısa süreli yapılan diyetler arasındadır. İsveç'te ortaya çıkmış olan bu diyetin temeli kahveye dayanmaktadır. Neskafe, Türk kahvesi ve şekerli kahvenin sabahları içilmesiyle İsveç diyeti yapılmaktadır. Toplamda 13 günlük bir diyet listesi önümüze sunulur.

İSVEÇ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Uygulama şartları diğer protein diyetlerine göre çok farklıdır. İsveç diyeti 6 ile 13 gün arasında sürer. 6 günden daha az ve 13 günden daha fazla yapılmıyor. Bu 13 günü baz aldığınızda her gün çok farklı bir beslenme planı var. Sınırsız beslenme gibi bir imkânınız yok ve diğer diyetlere çok daha az yiyorsunuz. Sabah kahvaltınız genel anlamda günlere göre değişmek ile birlikte asında bir çay bardağı yağsız sütten yapılmış sade neskafe olarak tanılandırılıyor. Bu diyetin en önemli özelliği çok düşük kalorili olması ve genelde metabolizma hızlandırıcı şeyler içermesidir. Örneğin; çay yasak ama çay yerine kahve içebiliyorsunuz çünkü kafein metabolizmayı hızlandırıyor.

İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ

Protein grubuna yani et ve tavuk ürünlerine çok ağrılık veriliyor. Akşam öğünleri ve öğlen ürününde güne göre değişmek ile beraber protein tüketilebiliyor. Salata da bir sınır yok istediğiniz kadar tüketebiliyorsunuz. Ancak ara öğünler sınırlı. Bir meyve yerseniz eğer ikinci meyveyi kesinlikle yiyemiyorsunuz. Belirli kalorinin üzerine kesinlikle çıkamıyorsunuz. Her gün değişen uygulamayı mutlaka yapıyorsunuz.

Öğlen yemeğinin ilk evresinde 2 tane haşlanmış yumurta tüketiliyor. Bunun dışında başka bir şey yiyemiyorsunuz. Aslında yapılabilmesi çok keyifli bir diyet olmamakla beraber proteini gerçekten çok yüksek orandadır. Normalde sağlıklı bir diyet tedavisinde yüzde 10-12 civarında protein edinebilirken İsveç diyetinde bu oran yüzde 70-80 oranlarına kadar yükselebiliyor.

Bu diyeti yapanlar aşağıda yer alan kurallara uymalıdır. Bu kurallar;

Çay tüketimine izin verilmez bunu yerine ise kafein miktarı fazla olduğu ve metabolizmayı hızlandığı için kahve tüketilir.

Günde 2 litreye yakın su içilir.

Diyet 6 günden az ve 13 günden fazla sürdürülmez.

Üç aydan daha erken bir zaman dilimi içerisinde İsveç diyetini tekrarlayamazsınız.

Brokoli yerine karnabahar kullanabilirsiniz.

Yumurtanın akını yiyebilirsiniz

Diyet ağır geldiği takdirde 6. Günün sonunda kesebilir ve 3 ay sonra 6 gün daha tekrar edebilirsiniz.

Bazı yiyecekleri abartmamak şartıyla istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Örneğin; et ve tavuk