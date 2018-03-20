Kan uyuşmazlığı nedir ve iğnesi ne zaman yapılır?

İki tip kan uyuşmazlığı vardır. Bunlar RH ve ABO uyuşmazlığıdır. Bunlardan en sık görüleni RH uyuşmazlığıdır. RH dediğimiz faktör aslında altıncı gebelik haftasında kan hücreleri ve alyuvarlar oluşmaya başladığında bunun yüzeyinde belirginleşen küçük çıkıntılardır. Kan uyuşmazlığı, RH (-) negatif bir annenin RH(+) pozitif bir bebeğe gebe kalması sonucu ortaya çıkar. Bebeğin RH(+) pozitif olması babadan faktörü aldığını gösterir. Dolayısıyla gebelik muayenesine gelen bir çifte mutlaka annenin ve daha sonra eşin kan grubu sorulur. Eğer eş RH(+) pozitif, gebe RH(-) ise o zaman bir kan uyuşmazlığı olabilir demektir.

Hastada mutlaka 'indirekt coombs testi' dediğimiz bir test yapılır. Bunların aylık olarak yapılması yeterlidir. Anne karnında acaba bir antikor gelişmesi RH faktörüne karşı vücut bağışıklık sistemi hareket geçmiş mi diye değerlendirilen bir testtir. Eğer burada bir pozitiflik var ise ona göre davranılır. Eğer ki ilk gebelikte olması RH uyuşmazlığı ancak son derece nadirdir. Genellikle bir problem vardır ki o yüzden ortaya çıkmıştır. Ancak ilk gebelikte çok nadir olur.

KAN UYUŞMAZLIĞI İĞNESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Genellikle hamileliğin 28. Haftada kan uyuşmazlığı iğnesinin yapılması gerekiyor. Bebek doğduktan sonra da bebeğin kan grubuna bakılıyor. Eğer bebeğin kan grubu RH(-) ise anneye ikinci bir iğneye gerek yok. Ama bebeğin kan grubu pozitif ise bu kez anneye ikinci bir iğne yapılıyor. Bu ikinci iğnenin amacı da bir sonraki bebekte RH uyuşmazlığı riskini anlamak için. RH uyuşmazlığı olduğunda anne karnında bebekte bir kansızlık gelişiyor ve bu kansızlık çok ileri boyutlara oluşarak kalp yetmezliğine kadar gidebiliyor. Anne karnındayken bebekteki risk kansızlık ve bunun getirdiği sorun ile doğduktan sonra sarılık ortaya çıkıyor. Bu sarılık fizyolojik bir sarılık değil ciddi bir sarılıktır. Eğer RH uyuşmazlığına bağlı bir sarılık gelişti ise bebeğin kanının değişmesi gerekiyor.

ABO KAN UYUŞMAZLIĞI NEDİR?

ABO uyuşmazlığında riskler RH uyuşmazlığına göre çok azdır. Burada önemli nokta bir anne adayında hem RH uyuşmazlığı hem de ABO uyuşmazlığı var ise hastalık daha da hafif seyrediyor.

KAN UYUŞMAZLIĞI TEDAVİSİ

Kan uyuşmazlığı, tespit ve tedavi edilmediği takdirde bebeğin sağlığını tehlikeye sokabiliyor. Evlenecek çiftlerden bazı özel kan tahlilleri alınıyor. Her çiftin kan grubuna bakılması gerekir. Çünkü RH uyuşmazlığı bu şekilde saptanıyor. Annenin negatif babanın pozitif olması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Doğan çocuğun da pozitif olması durumunda RH uyuşmazlığı ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Rhogam aşısı yapılır. Her doğumun, düşük ya da ölü doğum, canlı doğum bunların sonuçlanmasının ardından ilk 72 saat sonra yapılacak bir aşıdır.