Lazer epilasyon nedir, zararları nelerdir?

Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden lazer enerjisi kullanılarak kalıcı olarak kurtulma işlemidir. Yaklaşık 1990'lı yıllardan beri kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile etkinlik ve güvenilirlik kanıtlanmıştır. 1997 yılında da insan sağlığına zararlı olmadığı ve lazer epilasyonda kalıcı başarı sağladığı belgelenmiştir.

LAZER EPİLASYONU NEDİR?

Lazer epilasyon, ışık sistemi ile istenmeyen tüylerin yok edilmesidir. Nasıl oluyor da bir ışık tüylerimizi yok ediyor. Lazer epilasyondaki ışın kılın içinde bulunan melanin pigmentine sipesifiktir. Yani kılın içinde bulunan, kıla renk veren melanin dediğimiz madde, lazer ışınını tıpkı demirin mıknatısı çektiği gibi çeker. Melanin pigmentinin burada oluşturduğu ışık enerjisi burada ısı enerjisine dönüşür. Bu ısı ile buradaki kıl yanar ve yok olur.

LAZER EPİLASYON SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

Lazer epilasyondan sonra özellikle gün çok sıcaktan kaçınmak gerekir. Hamam ve sauna olmamalı. İşlemden sonra yine en az 3 hafta boyunca güneşe maruz kalınmamalı. Eğer bir tatil planlanıyorsa en az 30 faktörlü bir güneş kremi sık aralıklarla tekrarlanmak suretiyle tatile gidilebilir. Fakat bronz olmak için güneşlenilmemeli, solaryuma girilmemeli, seans aralarında kıllar kökünden alınmamalıdır.

Lazer operasyon işleminin ardından zaten size yapmanız veya yapmamanız gereken şeyler ayrıntısı ile anlatılacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse , iki saat boyunca kaşımak, tahriş edecek her şeyden uzak durmanız gerekir. Epilasyonun ardından yaklaşık 2-3 gün sonra kıllarınız dökülmeye başlayacak ve kılsız bir döneme adım atacaksınız. Zaten kıllarınız olmadığı için sizi rahatsız eden bir durum da olmayacak. Bir dahaki seansa gelirken kıllarınızı almadan gelmeniz gerekmektedir. Bir sonraki seansta işlem yapılabilmesi için kıl köklerinin orada olması gerekiyor. Yani lazer epilasyon seansları arasında ağda, ip, cımbız gibi kökten alma işlemini yapmamalısınız.

LAZER EPİLASYONUN ZARALARI

Lazer epilasyonun zararları sık sık araştırılan konuların arasında yer alıyor. İnsan vücudu üzerinde yol açabileceği tahribat ya da zararları konusuna değinmeden önce uzmanlar tarafından lazer epilasyonun yan etkilerinin olmadığı belirtilmiştir. Ancak birkaç çeşit lazer tipi vardır. Bazı lazerler klaspesifik değildir. Onların dalga boyları daha farklıdır ve daha derine gider. Daha derine giden lazerlerde epilasyon işlemi yapılması sonucunda bazı tahribatlar ve cilt üzerinde zaralar görülebilmektedir. Yanmalar, lekelenmeler meydana gelebilir.

Lazer ciddi zararlara yol açmamaktadır. Ancak uygulama esnasında ve uygulama sonrasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucunda bir takım olumsuz etkiler görülebilir.

LAZER EPİLASYON FİYATLARI

Lazer epilasyon fiyatları, işlemin olacağı bölgeye göre değişim gösterebilir. Kaç seans ile işlemin tamamlanacağına bağlıdır. Lazer fiyatlarını öğrenmek için ilgili yerlere telefon etmeniz ve fiyat almanız daha sağlıklı olacaktır. Öte yandan tüm vücut lazer epilasyon fiyatları 500-1000 TL arasında farklılık göstermektedir.