Yaz gribi nedir ve nasıl geçer?

Sıcak havalarda hiç sevmediğimiz, özellikle tatilde yakalandığımız zaman çok olumsuz yönde etkilendiğimiz yaz gribi kapıyı beklenmedik anda çalabiliyor. Bu yüzden ''yazın grip mi olurmuş'' cümlesini kurmak yerine bu hastalığa yakalanmamak için kendimizi her zaman tedbir içinde tutmalıyız. Bu başlık altında bulunan haberimizde uzman doktorlardan yaz gribine karşı korunmanın yollarını ele alacağız.

YAZ GRİBİ NASIL GEÇER?

Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında gribe yakalanmak isyan ettiriyor. Tatil planı yaptığımız ana denk gelirse bu durum bizim için hiç te çekilmez bir hal alabilir. Düşünsenize; tatildesiniz ve eğlenmeniz gerekirken siz burun akıntısı veya ateşli halsiz bir şekilde yatıyorsunuz. Yaz gribi nasıl geçer sorusunun yanıtına ulaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Yaz gribine yakalandıysanız;

Öncelikle aile hekimine veya uzman bir doktora başvurabilirsiniz.

Bol bol su tüketmek gripten korunmak için ve bu hastalığı atlatmak için en önemli yöntemlerden bir tanesidir. Araştırmalarımıza göre vücudumuzdaki ısı düzenlemesi için bir gün içerisinde 2 litre su tüketilmelidir.

Bitkisel tedavi ile yaz gribinin geçmesini istiyorsanız; ıhlamur ve ada çayının bu hastalık üzerinde büyük etkisi gözükür.

YAZ GRİBİ NEDİR?

Daha çok soğuk havalarda karşı karşıya kaldığımız grip, nezle ve genel kırıklıkla, bazen de ateşle kendini gösterebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle soğuk havalarda yakalanırız. Bu hastalığın yaz aylarında görünmesinin en sık sebeplerinden bazıları; klimalar ve terliyken soğuk su içilmesidir