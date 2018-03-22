Darı nedir? Darı faydaları nelerdir?

Buğday ya da arpada görüldüğü gibi darının tohumları bir eksenin etrafında düzenli olarak dizilmiş şekilde olmaz. Darının besin değeri diğer tahıllardan daha azdır. Darının 300'den fazla çeşidi vardır, buğday ve prinçten sonra dünyada en çok kullanılan besin maddesidir. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi darının yetiştiği bölgeler arasındadır.

Darı ülkemizde özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan bozanın yapımında ham madde olarak kullanılır. Darı unundan ekmek de yapılır ayrıca oldukça nişasta içerdiği için ispirto çıkarılmasında da kullanılır. Kuşlara yem olarak da verilen darı Tunus, Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde en önemli besin maddesi olarak nitelendirilir.

Dal darı ise özellikle kuşlar için kullanılır. Kuş kafeslerinde en sık kullanılan gıdalardan biri dal darıdır. Darının bir diğer özelliği ise diğer tahıllardan çok daha uzun süre depolanabiliyor olmasıdır. Özellikle Kuzey Afrika'da bazı darı ambarlarında saklanan darı 8 yıl boyunca bozulmadan saklanabilir.

Darının kendisinin aksine darı unu hızlı bozulabilir. Darı unu tatli bir aroma içerir.

Darının faydaları nelerdir?

Darı kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır. İşlenmemiş tahılları metobolizma beslenmesine eklemenin büyük yararı vardır; bu tip tahıllar bireyi kanser türlerinden ve kalp hastalıklarından korur.

Darı; derin miktarda magnezyum içerir. İçerdiği besleyici madde zenginlikleriyle zengin magnezyum, fosfor, bakır, protein kaynağıdır; bu etkilerle çocukları astıma karşı da korur. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur; yoğun çalışma sonucunda kendini dinlemeyen yorgunluklarından şikayet eden insanların en büyük dostlarındandır. Yorgunluklarla mücadele için etkin bir besindir.