Dev hastalığı nedir? Agromegali nedir? Dev hastalığı belirtileri nelerdir?

Akgromegali hastalığı günü olarak 15 Nisan belirlenmiştir. Dev hastalığı eğer geç teşhis edilirse bu hastanın ömrünü de azaltabiliyor yalnızca el ve ayaklarda değil iç organlarda da orantısız büyüme gözlenebiliyor. Dev hastalığının erken teşhisi söz konusu olursa basit bir ameliyatla sorunun önüne geçilebiliyor.

Dev hastalığının yansıması olarak beyaz perdeye aktarılan Shrek aslında gerçek... Fransız güreşçi Maurice Tıllet dev hastalığına yakalanan yani akromegali olan bir kişi.

Agromegali belirtileri nelerdir?

Dev hastalığı belirtileri yani agromegali belirtileri olarak dikkat çeken unsurlar şunlardır: Yüzde kabalaşma, burun kıkırdak yapısında büyüme, çenede öne doğru büyüme, dişlerde çarpılma ve seyrekleşme, alın kemiklerinde ve kulaklarda kabalaşma, ellerde ve ayaklarda büyüme hastanın fiziksel özelliklerinde rastlanan en büyük bulgu ve belirtilerdir.

Dev adam hastalığı olarak da ifade edilebilen dev hastalığı tanısı erken teşhis edilmezse hastalarda kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları onun dışında tümörler ve kanserler görülebilir. Hasta kontrolsüz bir diyabet, kontrolsüz bir hipertasyonla, uyku apnesiyle ve belki eklem sıkışmalarıyla beslenme problemleriyle karşı karşıya kalabilir.

Agromegalinin Türkiye'de görülme sıklığı yılda bir milyonda 60; yani her yıl yaklaşık 5 bin hastaya tanı koyulması söz konusu ama yılda sadece 200 ile 300 hasta belirleniyor çünkü çoğu değişimi fark edemiyor.

Agromegali tedavisi nasıl yapılır?

Agromegali tedavisinde asıl amaç; hastanın genel problemlerini barındıran büyüme hormonunu fazla salgılayan hipofiz adenomunun tamamıyla yok eilmesi ve büyüme horman değerlerinin olması gereken seviyesine döndürülmesidir.

Bu aşamalarda cerrahi tedavi oldukça etkilidir. Aynı şekilde ışın tedavisi yani radyoterapi de tercih edilen tedavi şekillerindendir. Son olarak da durumun kritikliğine göre ilaç tedavisi tercih edilir. Büyüme hormonunu düzenleyen ilaçlar uzman doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Unutulmaması gereken konulardan biri ışın tedavisinin (radyoterapinin) ektisini göstermesi için uzun yıllar geçmesi beklenmelidir.