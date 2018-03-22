Vajinismus hastalığı nedir ve tedavisi nasıl yapılır?

Ülkemizde neredeyse her 10 kadından birisinin hastalığı vajinismus hastalığıdır. Vajinismus, cinsel ilişkide istemsiz vajinal kasılmalara bağlı olarak cinsel ilişkinin gerçekleşememesi veya oldukça zor bir şekilde gerçekleşmesi olarak kendisini gösteren bir cinsel problemdir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tarifine göre Vajinismus, kadının kendi isteğine rağmen vajina içine fitil, tampon parmak veya ilişki sırasında eşinin penisinin girememesi olarak açıklanır.

Vajinismus, tüm dünyada görülen bir cinsel sorundur. Cinsel korku, ilk gece korkusu ya da cinsel ilişki korkusu olarak da tarif edilmektedir. Bu hastalığı yaşayan çiftlerin çoğu hiçbir şekilde ilişkiye girememişlerdir. Cinsel ilişki sırasında birleşme anı geldiğinde adeta panikatak benzeri bir durum ortaya çıkmaktadır. Yani çarpıntı, terleme, aşırı korku ve heyecan cinsel ilişki sırasında penisin vajina içerisine girmesini engellemektedir. Vajinismus, günümüzde yüzde yüz tedavi edilebilen bir cinsel problem olarak görülmektedir. Aynı zamanda bir erteleme, kaçılma hastalığı olduğu için çiftler maalesef sorunlarını çözümünü bir türlü ertelemekte, geciktirmekte ve tedavi arayışından vazgeçmektedirler. Halbuki doğru tedavi teknikleri ile hastalığın iyi olması mümkündür.

VAJİNİSMUS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Vajinismus, cinsel ilişkide kasılmalara bağlı olarak cinsel ilişkinin gerçekleşememesi veya oldukça zor ve ağrılı bir şekilde gerçekleşmesi şeklinde kendisini gösterir. Kadınlarda cinsel problemler içerisinde en fazla hekime gelme sebebidir. Vajinismus, mutlaka tedavi edilmesi gerekilen bir problemdir. Vajinismus tedavisi için dünyada en fazla kullanılan yöntemler bilişsel ve davranışsal cinsel terapi yaklaşımlarıdır. Bilişsel cinsel terapiler, cinsellik, ilk gece ve genital alanlar ile ilgili doğru bilgilendirmeleri içerir. Davranışsal cinsel terapiler ise uygulamalı olarak yapılan bir takım egzersizler ile her kişinin kendi genital organlarını tanıması hem de pelvik taban kaslarını kontrol etmesini öğretmeye yöneliktir. Günümüzde en fazla bilişsel ve davranışlar cinsel terapi yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak kızlık zarı ya da vajina ile ilgili özellikle doğuştan gelen bir takım engeller varsa bunların da cerrahi olarak mutlaka düzeltilmesi şarttır. Özellikle kızlık zarının yüksek kenarlı, sert, ara bölmeli ya da eleksi yapıda olması durumda mutlaka cerrahi işlem yapılmalıdır. Fakat cerrahi işlem yapılsa da bunu daha sonra cinsel terapiler ile desteklenmesi şarttır.

Vajinismus tedavisi tamamen kişinin durumuna, derecesine, genital organların yapısına göre şekillendirilmelidir. Doğru, bilimsel ve etik tedavi yöntemleri ışığında vajinismus günümüzde yüzde yüz tedavisi mümkün olan bir cinsel sorundur.