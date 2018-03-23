Düz taban nedir? Düz tabanlık nasıl anlaşılır?

Düz taban ameliyatı gerekli midir?

Bir çocuğun düz taban olduğunu söylemek için en az 4 yaşına kadar beklemek gerekir. Çünkü 4 yaşına kadar ayak tabanında bir yağ yastığı oluşuyor bu yağ yastığının erimesi ve ayağın şeklinin oluşması 4 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 4 yaşına kadar bir çocuk düz tabansa bu çok fazla kale alınmamalıdır. Düz tabanlık oluştuğunu düşündüğünüz ya da teşhis konmuş çocuklarda eğer çocuğun şikayeti yoksa, ayaklarda ağrı yoksa yine çok fazla tedaviye gerek yoktur. Bu hastalara ortopedik ayakkabı ve ortopedik tabanlar verilerek düz tabanlıklarını tedavi edilir. Eğer ki çocuğun ya da hastanın ağrısı varsa ve spor yapmasına, koşmasına engel bir durum oluşturuyorsa o zaman bazen çok nadiren cerrahi tedavi yapılmaktadır.

Düz taban olan askerliğe engel mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 66. maddesinde düztabanlık konusu detaylı olarak açıklanmaktadır. Bu maddede "düztaban olan kişiler muayene ve değerlendirmeye tabi tutularak askerliğe elverişli olup olmadıklarına karar verilir '' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi düz taban olan kişiler uzman doktorlar tarafından muayene edilir ve askerliğe elverişli olup olmadıkları raporlanır.

Düz taban ayak nedeniyle problem yaşayan çocuklarda ayak kavsi 4 yaşından sonra derinleşmeye başlar ve bu durum 10 yaşına kadar devam eder. Eğer düz taban problemi yaşayanlarda aşil tendonunda gerginlik varsa ayak için uzmanlar tarafından germe egzersizleri tavsiye edilir.

Tabanlık kullanımın faydaları nelerdir?

Ayağa özel olarak uzmanlar tarafından önerilen ortopedik tabanlıklar ayak ağrısını giderme de ve deformenin ilerlemesine engel olur. Yukarıda belirttiğimiz gibi düz taban problemi yaşayanlarda ağrının aşil tendonuna vurmasına karşı koymak adına egzersizler yapılmalıdır.