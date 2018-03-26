Fibroadenom nedir? Memede kitle kanser riski taşır mı?

Fibroadenom ne demek?

Hem muayenede hem de radyolojik tetkik olarak memede saptanan kitlelerin sadece yüzde 3 ile 5'i kanser teşhisine konabiliyor geri kalan kitlelerin türü iyi huylu şeylere bağlıdır. Bunlar regl dönemlerinde ödem denilen sıvı toplama boşaltma mekanizmasından dolayı oluşan; belli bir noktaya gelince ele gelen su kesici kistler, ödemlerle oluşan fibrokistlerdir.

Memede rastlanan iyi huylu tümörler sıklıkla kistler ve fibroadenomlar diye bahsedilen adenozislerdir. En sık rastlanan kısmı ise kistlerdir bu kistlerin içerisi berrak sıvı dolu olan oluşumlardır. Bu kistler iyi huylu olmakla birlikte uzmanlar tarafından kanserleşme risklerinin olmadığından bahsedilmektedir. Fibroadenomlar diye bahsedilen sert doku özelliğinde olan yer kaplayan kitlelerin yine iyi huylu olduğunu uzmanlar tarafından belirtilir fakat bunların belli bir yaş sonrasında takibinin dikkatle yapılması gerekmektedir.

Fibroadenom belirtileri nelerdir?

Burada dikkatli olunması gereken konu gereksiz evhamlardan korunulmasıdır. Fibroadenom belirtileri memedeki kitlenin büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte memedeki yerine de bağlıdır. Bu kitleler hamilelik sonrasındaki dönemde, süt emzirme döneminde büyüyebilmektedir. Aynı şekilde bu lohusa dönemi sonrası da küçülebilirler. Kadınların özellikle yanıt aradığı sorulardan biri de doğum kontrol haplarının fibroadenomlara neden olup olmadığıdır. Doğum kontrol haplarının fibroadenomlar üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Eğer memedeki kitle küçükse fibroadenom için lokal anestesi yapılır, hastanın yaşı küçük ise ve fibroadenom büyük ise anestesi tercih edilir. Çok büyük oranda fibroadenom tedavisi sonrasında problemin nüksetme durumu yoktur.