Flörür nedir? Flörür zararları nelerdir?

Flörür zararları nelerdir? Florür diş yapısının kuvvetlenmesi için kısaca bireyi ya da ebeveynin, çocuğun dişlerini düzenli fırçalamaktan kendilerini alı koydukları ya da üşendikleri zaman florür bir yardımcı element gibi devreye girmektedir ve bizim gibi dişleri çok çürüklü toplumlarda bir zorunluluk altına gelmektedir. Bu yüzden florür, macunuyla, jeliyle, verniğiyle bizim gibi toplumlarda düzenli aralıklarda kullanılmalıdır.

Çocuklarınızın sağlığı açısından florür kullanıp kullanmama arasındaki soru işaretlerini uzman diş doktorunuza danışıp yanıt aramalısınız. Florür zeka geriliğine yol açıyor mu? Uygun miktarda kullanılan florür insan sağlığı üzerine hiçbir yan etki oluşturmamaktadır.

FLÖRÜR ZARARLARI NELERDİR?

Çürük meydana gelmeden bunları önleme şansı florürdür. Diş hekimi uzmanlarının florür konusundaki fikir ayrılıkları da mevcuttur. Diş hekimlerinin büyük çoğunluğu diş çürümelerinin önlenmesinde olmazsa olmaz olduğunu belirtirken bazı hekimler ise florürün üreme sistemine, beyne, biyobirikime, erken ergenlik sendormuna ve zeka geriliğine neden olduğunu belirtiyor. Anne ve babalar bu süreçte florürlü diş macunları ile florürsüz diş macunlarını araştırmaya da devam ediyor.

Özellikle vücuda giren florürün kemiklerde birikiyor olması da uzmanların kemik erimesi tehlikesinin altını çizmesine neden oluyor.

Ayrıca tiroid bezleri de bu maddeden olumsuz olarak etkilenebiliyor. Hormonlardaki azalmanın nedeninin florür olduğu iddia ediliyor.

Kaynağı florür olan işlevseller

Organik olmayan meyve suları

Tavuk bulyon

Hazır Çorba Pişmiş / Donmuş gıdalar

Gazlı içeceklerin tamamı

Flörürlü diş macunları

Sigara

Florür'ün en büyük zararlarından biri de kanser riskidir. Flor'da bolca kanserojen özellikleri vardır. Ayrıca grip, nezle, anjin ve beta virüsü gibi çocukların sık sık yakalandığı hastalıklara da flor fazlalığının payı vardır çünkü flor bağışıklık sistemin zayıflamasına neden olur ve vücudun enfoksiyonlara karşı olan direncini azaltır.