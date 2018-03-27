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Bu haberi okuduğunuzda inize bakacaksınız!

deki beyazlık birçok hastalığın habercisi olabilir. Vücudumuzdaki zararlı toksinlerden sadece idrar, dışkı ve terle değil dilimizle de atarız. Bu yüzden dilimizi sağlıklı tutarsak bu hastalıklardan da mümkün olduğunca korunmuş oluruz. Haberimizde sağlıklı bir dile nasıl kavuşuruz sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 16:55
Bu haberi okuduğunuzda dilinize bakacaksınız!

Vücudumuzdaki zararlı toksinlerden sadece idrar, dışkı ve terle değil imizle de arınabiliriz. Dilinizi düzenli olarak temizlediğinizde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu detoksifikasyonunu (toksinlerden arınma) gerçekleştirebilirsiniz.

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Bu haberi okuduğunuzda dilinize bakacaksınız!
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