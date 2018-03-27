Bu haberi okuduğunuzda dilinize bakacaksınız!

Vücudumuzdaki zararlı toksinlerden sadece idrar, dışkı ve terle değil dilimizle de arınabiliriz. Dilinizi düzenli olarak temizlediğinizde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu detoksifikasyonunu (toksinlerden arınma) gerçekleştirebilirsiniz.