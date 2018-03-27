Göz kuruluğu nedir? Göz kuruluğu neden olur?

Günümüzde insanlar kurumsal olarak en az 5-6 saatlerini bilgisayar başında geçiriyorlar. Bu da göz bozukluğu, göz kuruluğu ve görme yorgunluğu gibi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Uzun süre ve derin bir konsantrasyonla ekrana bakıldığı için bireyin göz kırpma sayısı düşüyor. Dakikada gereken kırpma sayısından az göz kırpıldığı zaman gözyaşı film tabakası gözün üst kısmını kapatamaz ve bu kuruluk ciddi batma ve yorgunluklara yol açar. Bunu önlemek için yapılması gereken en önemli davranışlardan biri bilgisayar ekranını tam karşımıza koymak yerine biraz aşağıda tutmaktır çünkü kitap okurken ki halimizi düşünürsek kitabı havada değil gözümüzün altından kavrayarak okumaktayız.

Göz kuruluğu belirtileri nelerdir?

Göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Göz kuruluğu en çok batma, kızarıklık ve yanma hissiyle karşımıza çıkar. Hastaların en çok teşbih ettiği "gözüme kum kaçtı" hissi aslında göz kuruluğunu açıklayan temel belirtilerdendir. Gözyaşı, gözümüzün önündeki saydam tabakayı çok güzel bir şekilde ıslatmak zorundadır, kapaklar açılıp kapandığı zaman da gözyaşı yayılmakta ve bunun da çok yumuşak bir şekilde olması gerekmektedir. Gözyaşı azaldığı veya kalitesi bozulduğu zaman gözleriniz açılıp kapandığı zaman ciddi bir batma hissi yaşayabilirsiniz. Hasta her gözünü açıp kapadığında kumlanma hissini yaşayabilmektedir.

Daha ağır tablolarda kuruluğun çok ciddiye gittiği durumlarda gözün görme kalitesi de bozulabilmektedir. Ara sıra bulanıklık yaşarken sonra bu kalıcı bulanıklık haline gelebilmektedir. Çünkü kornea, kurulukla beraber saydamlığını kaybedebilmekte, saydamlık kaybolunca da bireyin dışarıyı iyi görmesi zorlaşmaktadır. Daha da ilerlerse yine saydam tabakada ülser, apse oluşumuna ciddi enfeksiyonların oluşumuna yol açabiliyor. Özellikle kontakt lens kullanıcı hastalar göz kuruluğu varsa ve suni göz yaşıyla desteklemiyorlarsa bu problemleri daha sık yaşıyorlar çok ciddi enfeksiyonlar yaşanabilmektedir. O yüzden kontakt lens kullanıcılarının kuruluk açısından özellikle dikkatli olmaları gerekiyor; görme kaybına yol açacak düzeye gelmeden uzman doktorlardan yardım almaları gerekmektedir.

Göz kuruluğuna ne iyi gelir?

Göz kuruluğuna iyi gelecek bitkisel besinler şöyle sıralanmıştır: Süt, Papatya çayı, Lavanta yağı, salatalık, Hintyağı, Aloe vera, Gül suyu, A vitamini, Nane, Kişniş, Çay