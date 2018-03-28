Hangi meyve sebze yiyecek ve tatlı kaç kalori? İşte tüm kaloriler...

Kilo problemleri yaşayan ve diyet yapan binlerce kişi gün içerisinde yediği bir yiyeceği ''kaç kalori'' diye merak ediyor. Çoğu zaman kalorisi yüksek olan bir yiyeceği yemekten ise vazgeçebiliyor. Meyveler, sebzeler, kuru yemişler, tahıllar ve yağlar kategorisi olarak kalori cetvelini sizler için derledik. İşte gün içerisinde tüketmiş olduğunuz birçok besinin kalori rakamları...

MEYVE SEBZE VE TATLI KALORİLERİ

Meyveler

elma 1 adet 60

kayısı 1 adet 8

muz 1 adet 100

kiraz 100 gr 40

hurma 1 adet 15

incir 100 gr 41

incir (kuru) 100 gr 59

greyfurt 1 adet 60

portakal 1 adet 50

kivi 1 adet 34

mandalina 1 adet 50

karpuz 100 gr 19

kavun 100 gr 18

şeftali 1 adet 60

armut 1 adet 70

erik 1 adet 8

üzüm 100 gr 57

çilek 100 gr 26



Tahıllar

1 dilim beyaz ekmek 28 gr 90

1 dilim kepekli ekmek 28 gr 60

1 dilim kızarmış ekmek 15 gr 35

1 adet kruasan 200 gr 200

bisküvi 100 gr 470

mercimek (kuru) 100 gr 314

arpa (kuru) 100 gr 367

bulgur (kuru) 100 gr 371

kuskus (kuru) 100 gr 367

mısır (kuru) 100 gr 342

buğday (kuru) 100 gr 364

susam 100 gr 589

makarna (kuru) 100 gr 339

makarna (haşlanmış) 100 gr 85

pirinç (kuru) 100 gr 357

pirinç (haşlanmış) 100 gr 125



Süt ve Yumurta Ürünleri

yoğurt (yağlı) 100 gr 95

süt (yağlı) 100 gr 68

yoğurt (yağlı,meyveli) 100 gr 125

beyaz peynir (yağlı) 100 gr 275

kaşar peyniri (yağlı) 100 gr 413

parmesan peyniri (yağlı) 100 gr 440

yumurta 1 adet 80

yumurta akı 1 adet 15

yumurta sarısı 1 adet 65



Yağlar

tereyağı 28 gr 206

margarin 28 gr 204

sıvı yağ 28 gr 130

Etler

biftek (ızgara) 100 gr 278

tavuk (ızgara) 100 gr 132

tavuk göğsü (haşlanmış) 100 gr 150

kuzu (yağlı, ızgara) 100 gr 282

kuzu ciğeri (yağda) 100 gr 232

salam 100 gr 446

sosis 100 gr 295

Deniz Ürünleri

midye 1 adet 9

istiridye 1 adet 6

karides 1 adet 144

somon füme 100 gr 171

ton balığı 100 gr 121

Sebzeler

domates 1 adet 14

enginar 1 adet 10

patlıcan 1 adet 28

taze fasulye 100 gr 90

brokoli 100 gr 35

brüksel lahanası 100 gr 35

kabak 100 gr 25

havuç 100 gr 35

karnabahar 100 gr 32

kereviz 100 gr 18

salatalık 1 adet 11

marul 100 gr 15

mantar 100 gr 14

soğan 100 gr 35

bezelye 100 gr 89

taze yeşil biber 120 gr 15

patates (haşlama) 100 gr 100

ıspanak 100 gr 26

lahana 100 gr 20



Kuruyemişler

badem 100 gr 600

hindistancevizi 100 gr 603

fındık 100 gr 650

fıstık 100 gr 560

çam fıstığı 100 gr 600

ceviz 100 gr 549

patlamış mısır 100 gr 478

kabak çekirdeği 100 gr 571

ay çekirdeği 100 gr