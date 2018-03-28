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Son dakika: açıkladı! Çocuklara yönelik, turuncu listedeki gıdalara uyarı, kırmızılara yasak geliyor!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK), çocuk programlarında yer alacak yiyecek ve içecek ürünlerine ilişkin reklamlarla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Dada çok çocuklara yönelik olan yiyecekleri kızmızı ve turuncu liste olarak gruplandıran düzenlemede yiyecekler verdikleri zara göre sınıflandırıldı. Buna göre ’nın belirlediği bisküvi, kek, çikolata, şeker, cips, gazlı içecekler, yenilebilir buzlar ve şekerlemenin yer aldığı “kırmızı liste”deki ürünlerin reklamları yasaklanacak. Turuncu listede bulunan ürünler ise Sağlık Bakanlığı’nın onayının ardından reklama konu olabilecek. Sağlık Bakanlığı, turuncu listede yar alan ürünlere ilişkin açıklama yapmadı. Reklamına izin verilen ürünlerin arasında ise et, balık, tavuk, yumurta, süt, yoğurt, ayran, peynir, sebze, meyve ve bakliyatlar var.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 12:22
Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Çocuklara yönelik, turuncu listedeki gıdalara uyarı, kırmızılara yasak geliyor!

Bakanlığın turuncu listesinde bulunacak yiyecek ve içeceklerin reklamlarında, düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer verilecek. Uygulamaya, 2 yıl sonra başlanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dengesiz ve sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği sonucunda çocuklarda obezite sorunları çığ gibi büyüyor. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yüksek enerjili, doymuş yağ ve trans yağ asitleri ve serbest şeker ve tuz içeren gıdalara ilişkin çocuklara yönelik gıda pazarlama baskısını azaltmak için ortak besin profili politikası geliştirdiği kaydedildi.

Açıklamaya, şöyle devam edildi: "Avrupa Gıda ve Beslenme Eylem Planı 2015-2020'nin anahtar faaliyetlerinden biri Besin Profili Modeli gıda sınıflandırma ve sıralamasıdır. Bu model beslenmeyi değil, gıdaları kategorize ediyor. Bu modele göre 5 kategoride çocuklara yönelik yiyecek ve içecek pazarlamalarına izin verilmiyor. Eğer bir ürün her bir 100 gram total yağda 1gram ve üstü endüstriyel olarak üretilmiş trans yağ asidi içeriyorsa ya da toplam enerjinin yüzde 0.5'i ve üstü alkol formunda ise pazarlanması yasak."

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Çocuklara yönelik, turuncu listedeki gıdalara uyarı, kırmızılara yasak geliyor!
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