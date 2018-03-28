Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı! Çocuklara yönelik, turuncu listedeki gıdalara uyarı, kırmızılara yasak geliyor!

Bakanlığın turuncu listesinde bulunacak yiyecek ve içeceklerin reklamlarında, düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer verilecek. Uygulamaya, 2 yıl sonra başlanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dengesiz ve sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği sonucunda çocuklarda obezite sorunları çığ gibi büyüyor. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yüksek enerjili, doymuş yağ ve trans yağ asitleri ve serbest şeker ve tuz içeren gıdalara ilişkin çocuklara yönelik gıda pazarlama baskısını azaltmak için ortak besin profili politikası geliştirdiği kaydedildi.

Açıklamaya, şöyle devam edildi: "Avrupa Gıda ve Beslenme Eylem Planı 2015-2020'nin anahtar faaliyetlerinden biri Besin Profili Modeli gıda sınıflandırma ve sıralamasıdır. Bu model beslenmeyi değil, gıdaları kategorize ediyor. Bu modele göre 5 kategoride çocuklara yönelik yiyecek ve içecek pazarlamalarına izin verilmiyor. Eğer bir ürün her bir 100 gram total yağda 1gram ve üstü endüstriyel olarak üretilmiş trans yağ asidi içeriyorsa ya da toplam enerjinin yüzde 0.5'i ve üstü alkol formunda ise pazarlanması yasak."