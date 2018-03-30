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1 hafta 5 kilo verdiren diyeti listesi

diyet listesi son zamanlarda çok fazla popüler olan diyetler arasında yer alıyor. Bahar mevsiminin iyiden iyiye kendini göstermeye başladığı günlerde, kadınlar etkili olan diyet listelerini araştırmaya başladılar. En çok rağbet gören diyet listelerinden bir tanesi de dukan diyet listesi. Taş devri dönemi esas alınarak oluşturulan listesine harfiyen uyanlar bu diyetin 1 haftada bile 5 kilo verdirebileceğini söylüyorlar. Dukan diyet listesinin nasıl yapıldığına dair bir bilginiz yoksa ve hızlı bir şekilde k istiyorsanız, sizler için hazırlamış olduğumuz dukan diyet listesine göz atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 12:03
1 hafta 5 kilo verdiren Dukan diyeti listesi

DUKAN DİYET LİSTESİ

diyeti ve dukan diyet listesi açlık yaşamadan kilı vermeyi sağlamayı hedefliyor. Kulağınıza ilginç gelebilir ancak bu diyet programını uygulayanlar kısa süre içerisinde hızlı kilo verdiklerini ve hiç açlık duygusu yaşamadıklarını belirtiyorlar.

listesine geçmeden önce dukan diyeti nedir sorusunu cevaplamak gerekir.

DUKAN DİYETİ NEDİR?

Dukan diyeti 4 ana safhaya ayrılan yüksek proteinli ve çok düşük karbonhidratlı bir diyet listesidir. Dukan diyetini Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan yazmıştır. Dukan diyetini, Dr. Pierre Dukan, et hariç olmak üzere her şeyi yemekten vazgerek k isteyen obez bir insandan esinlenerek yazmıştır. Dr. Pierre Dukan, hastalarına bu diyet listesini verdikten sonra sonuçlarında hem sağlıklı hem de hızlı bir şekilde kilo verdiklerini görmüş sonrasında 2000 yılında dukan diyeti adlı kitabı yayınlamıştır. Dukan diyeti kitabı 32 ülkede yayınlanmış şimdilerde ise neredeyse tüm dünya tarafından duyulmuştur.

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1 hafta 5 kilo verdiren Dukan diyeti listesi
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