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tüketimi ve sağlığı için faydalı

Düzenli tüketiminin hem hem de sağlığı açısından önemli faydaları vardır.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 19:56 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 20:09
Ceviz tüketimi kalp ve bağırsak sağlığı için faydalı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Baş, tüketiminin insan sağlığına etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Prof.Dr. Baş, günde 30 gram ceviz tüketiminin ve sağlığı için faydalı olduğunu belirtti. Baş, "Dr. Klaus Parhofer tarafından yürütülen ceviz ve mikrobiyomla ilgili çalışmanın sonuçları açıklandı. Çalışma, düzenli ceviz tüketiminin daha iyi bir sağlık durumuyla oldukça ilişkili olduğunu gösteriyor. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, ceviz tüketiminin mikrobiyota (bağırsak florası) kompozisyonunu ve çeşitliliğini de olumlu etkilediğini ortaya koyuyor" dedi.

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Ceviz tüketimi kalp ve bağırsak sağlığı için faydalı
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