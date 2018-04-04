Dikkat! Çocuğunuzdaki aşırı terleme...

1. GENİZ ETİ BÜYÜKLÜĞÜ TERLEME NEDENİ



Burun tıkanıklığı ve geniz eti büyüklüğü çocuklarda görülen terlemenin önemli bir nedenidir. Özellikle geniz etinin büyük olması sık nefes alıp vermeye neden olduğu için kalp ritmini hızlandırır ve terlemeye yol açar. Geniz eti büyük olan çocuklarda, terlemeye eşlik eden uyku apnesi de görülmektedir.



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2. ALERJİ VE SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA DİKKAT



Çocuklarda görülen solunum yolu hastalıkları ile alerji terlemenin önemli sebepleri arasında yer alır. Solunum yolunun tıkanması ve alerji nedeniyle burun etlerindeki şişmeler ile geniz salgısının artması, sıkıntılı solunuma ve buna bağlı olarak da aşırı terlemeye zemin hazırlar.



3. KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİ TERLEME İLE KENDİNİ GÖSTEREBİLİR



Çocuklarda kan şekerinin aşırı düşmesi (hipoglisemi) aşırı terlemeye neden olur. Özellikle bebeklerde titreme, morarma, kalp ritim hızının artmasıyla birlikte ortaya çıkan kan şekerinin düşmesi beslenme isteksizliğine dönüşür. Hipoglisemi sorunu olan çocuklarda dalgınlık ve anormal davranışlar görülebilir. Terleme ile kendini gösterebilen hipoglisemi durumunda, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.



4. TERLEME, ATEŞ TAKİBİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BELİRTİDİR



Enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkan yüksek ateş, metabolizmanın hızının artmasına ve terlemeye neden olur. Bu nedenle enfeksiyon takibinde olan bebeğin terlemesi takip edilerek, ateş kontrolü sağlanabilir. Yüksek ateş özellikle bebeklerde hayati önem taşımaktadır. Öncelikle sık sık ateşlenen çocukların, düzenli kontrol altında olması gerekir.



5. ANTİBİYOTİK KULLANIMI TERLEMEYE YOL AÇABİLİR



Hastalıkların tedavisinde kullanılan antibiyotikler, bazı çocuklarda terlemeye neden olabilmektedir. Terlemeyle birlikte kas, eklem ve baş ağrısı ortaya çıkıyorsa enfeksiyona bağlı hastalıklar söz konusudur.



6. D VİTAMİNİ EKSİKSE İLERİDE TERLEME SORUN OLUR



Bebeklerde, ilk 12 ay içinde D vitamini eksikliği bulunması durumunda, ileri dönemde terleme sorunları yaşanabilir. D vitamini eksikliği bebeklerde baş terlemesinin de nedenlerinden biridir. Bunun yanında beslenmede de alerjiye yol açan yiyecekler ile baharatlı besinler de terleme faktörlerindendir. Alerjik şikayetlerin tetiklenmesi, terlemeye nedenlerinden biridir.



7. ÜŞÜR DİYE KAT KAT GİYDİRMEK YANLIŞ



Ebeveynlerin ortam ısısını göz önünde bulundurmadan, çocuklarını kat kat giydirmesi terlemeye neden olmaktadır. Hava almayan kumaşlardan yapılan giysiler ve yünlü kıyafetler de terlemenin önemli bir nedenidir. Özellikle bebekler, kalın giysiler içinde beslenme sorunları yaşayabilir. Çocuklar ortam ısısına uygun giydirilmeli, teri emen ve hava alan pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.