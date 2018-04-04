Sıyrık ve kesiklere karşı şeker

Zimbabwe'nin yoksul bir köyünde büyüdükten sonra İngiltere'ye taşınarak hemşirelik yapmaya başlayan Moses Murandu, şekerin antibiyotiğin işe yaramadığı yaraları iyileştirmede kullanılabileceğini kanıtladı.

BABASINDAN KALMA

Çocukken düşüp bir yerini sıyırdığında veya kestiğinde babasının para verip toz şeker aldırdığını ve yarasına şeker bastığını söyleyen Murandu, 1997'de hemşire olarak çalışmak için İngiltere'ye geldiğinde hastanede yara tedavisinde şeker kullanılmadığını görünce şaşırmış. Wolverhampton Üniversitesi'nde hemşirelik dersleri veren Murandu'nun laboratuvarında yaptığı deneyler toz şeker taneciklerinin, bakterilerin çoğalmasına neden olan nemi emerek yaranın daha çabuk iyileşmesini sağladığını kanıtlıyor.

TOZ ŞEKER VE SARGI BEZİ

Murandu, şekerle yara tedavisi için sadece toz şeker ve sargı bezi gerektiğini söylüyor. Yaraya toz şekeri döküp üzerini sargı beziyle kapatılıyor. Murandu, yara bakımında şeker kullanımıyla ilgili burada yaptığı pilot çalışmadan dolayı geçen ay Journal of Wound Care'den (Yara Bakım Dergisi) ödül aldı.