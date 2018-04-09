Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

Otizm belirtileri nelerdir?

Maalesef otizmi henüz anne karnında teşhisi mümkün değildir. Aynı zamanda nedeni de bulunabilmiş değil. Otizmin temel belirtileri nelerdir? Otizmin en temel belirtileri çocuğun göz kontağı kuramamasıdır. Göz kontağı kuramamasının yanı sıra ismine tepki vermeme, işaretle isteklerini göstermeme gibi durumlar da göz kontağı kuramamaya eşlik etmektedir. Bunların yanı sıra yine otizmin en temel belirtilerinden biri konuşma problemleridir.

Otistik çocukların büyük bir çoğunluğu ya hiç konuşmaz ya da geç konuşmaya başlar. Geç konuşmaya başlayanların çocukların çoğunda konuşma problemleri gözlemlenir. Otizm gözlenen çocuklarda sizin söylediğinizi aynı şekilde tekrarlama durumu gözlenir ya da konuşmada zamirlerin kullanılmaması öznenin kullanılmaması, kendinden bir başkasıymış gibi bahsetme gibi durumlar da söz konusu olabilir. Yine tüm bunların yanı sıra otizmin en ama en belirgin özelliklerinden bir tanesi de iletişim kurma konusundaki güçlüktür. Otistik çocuklar yaşıtlarına ve çevresindeki diğer yetişkinlere karşı ilgisizdirler ve iletişim kurma çabalarını reddederler.

Bunun yanı sıra otistik çocukların bir kısmında tekrarlayan nedensiz hareketler de gözlenir. Örnek vermek gerekirse sürekli sallanmak, el çırpmak gibi tekrarlanmayan ve nedeni olmayan davranışlar görülür. Bir takım otistik çocuklarda ise takıntılı davranışlar kendini gösterebilir. Sürekli olarak ışıkları açıp kapatma, dolap kapaklarını açma kapama gibi davranışlar söz konusudur. Ayrıca bazı otistik çocuklarda da parmak üzerinde yürüme davranışı gözlemlenebilmektedir.

Otizmin toplum içindeki belirtilerine şu belirtiler de eklenebilir; yalnız kalmayı seçerler, başkalarını teselli ederler, duyu organları konusunda oldukça hassatırlar.

Otizmin nedenleri nelerdir?

Otizme kesin olarak neyin neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Beyinde oluşan bir hasarın otizme neden olduğu düşünülmekte veya ailenin ya da çocuğun zehirli kimyasal maddelere mağruz kalması da otizmin nedenleri arasında gösterilmektedir ancak bunların hiçbiri kesin değildir. Yapılan araştırmaların otizmin kesin olarak nedenini bu olay ya da durumdur diyemiyor.

Otizm nasıl ortaya çıktı?

1943'te Dr. Leo Kanner 11 çocuk üzerinde yaptığı çalışmalar sonunda literatüre 'Erken Çocukluk Otizmi' terimini kazandırdı. Aynı yıllarda Hans Asperger, bugün Asperger Sendromu olarak bilinen, aynı bozukluğun daha hafif bir biçimini tanımladı. Kanner üzerinde çalıştığı 11 çocukta, sosyal ilişki kuramama, dili iletişim için kullanmama, ekolali, tekrarlayıcı davranışlar, değişiklikleri tolere edememe gibi günümüzde de tanı kriterleri içinde olan özellikler yanında, geçerliliğini yitirmiş bazı özellikler de tarif etmiştir.