Ağızda oluşan o kesecikleri hafife almayın!

ÇENE KİSTLERİ ŞİŞLİK VE AĞRILARLA KENDİNİ GÖSTERİYOR!

Yumuşak doku veya çene kemiklerinin içerisinde büyüyen ve içi sıvı dolu kesecikler şeklinde ortaya çıkan patolojik oluşumlar çene kisti olarak tanımlanır. Kistler çenelerdeki şişmelerin en sık rastlanılan sebeplerindendir. Çene kistleri şişlik ve ağrılarla kendini gösterir. Çene kistleri büyümeye başladıkları bölgelere göre sinirlere baskı yaparlar. Bunun yanı sıra çoğunlukla hiçbir belirti göstermedikleri de olur. Tesadüfen, hastaların rutin kontrolleri ya da farklı diş sorunlarının tedavisi sırasında panoramik röntgen (diş radyografisi) ile saptanır.

Eğer oluşan çene kistleri tedavi edilmezse kist büyümeye devam eder. Bu şekilde çevredeki diğer dişlere de etki ederek çok sayıda diş kaybına, enfeksiyonlara, kemik erimesine, iyi ya da kötü huylu tümör oluşumuna neden olabilir.