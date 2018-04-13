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Ağızda oluşan o kesecikleri hafife almayın!

Genellikle diş köklerinin altında oluşan çene leri, tedavi edilmedikleri takdirde yandaki sağlam dişlerin de kaybına neden olur. Görüntüleme yöntemleriyle teşhisi konulan kistlerin alınmaması halinde şiddetli ağrıya neden olduğunu söyleyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yılmaz'dan çene kistlerinin tedavisi hakkında bilgi aldık.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 11:52
Ağızda oluşan o kesecikleri hafife almayın!

ÇENE KİSTLERİ ŞİŞLİK VE AĞRILARLA KENDİNİ GÖSTERİYOR!

Yumuşak doku veya çene kemiklerinin içerisinde büyüyen ve içi sıvı dolu kesecikler şeklinde ortaya çıkan patolojik oluşumlar olarak tanımlanır. ler çenelerdeki şişmelerin en sık rastlanılan sebeplerindendir. Çene kistleri şişlik ve ağrılarla kendini gösterir. Çene kistleri büyümeye başladıkları bölgelere göre sinirlere baskı yaparlar. Bunun yanı sıra çoğunlukla hiçbir belirti göstermedikleri de olur. Tesadüfen, hastaların rutin kontrolleri ya da farklı diş sorunlarının tedavisi sırasında panoramik röntgen (diş radyografisi) ile saptanır.

Eğer oluşan çene kistleri tedavi edilmezse kist büyümeye devam eder. Bu şekilde çevredeki diğer dişlere de etki ederek çok sayıda diş kaybına, enfeksiyonlara, kemik erimesine, iyi ya da kötü huylu tümör oluşumuna neden olabilir.

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Ağızda oluşan o kesecikleri hafife almayın!
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