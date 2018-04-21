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Diyet yaparken bunları asla yapmayın

Yaz mevsiminin yaklaşması ile beraber hızla kilo verme telaşı bu dönemde ortaya çıkabilecek birçok beslenme hatasını da beraberinde götürmekte. Bu nedenle özellikle doğru bilgi eşliğinde yol almak bedensel ve zihinsel sağlığınız açısından sizi daha iyi hissettirecektir. Başta belirtmek gerekir ki doğru beslenme mevsimsel bir olgu değildir. Sürekli kaybedilip kazanılan yağ doku zamanla direnç kazanacak ve her mevsim değişikliğinde vücudunuz kilo kaybetme konusunda daha çok zorlanacaktır. Güzel bir vücut yağ ve kas dokusu dengeli olduğunda ortaya çıkar. Yanlış bir beslenme modeli bu görüntüyü de sağlamayacaktır. Bu nedenle doğru bildiğiniz yanlışları biran önce düzeltip bedeniniz için en doğru olanı tercih etmeniz gerekmektedir

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 19:35
Diyet yaparken bunları asla yapmayın

EN BÜYÜK HATA EKMEK YEMEMEK

Diyetisyen İpek, "Diyet yapan kişilerin düştüğü en önemli hatalardan biri vücuda yeterli miktarda karbonhidrat vermemektir. Diyet yapıyorum diyerek ekmek, pilav, makarna, patates, mısır gibi besinlerin tüketimi tamamen kesildiğinde metabolizma ihtiyacı olan karbonhidratı glikojen deposu ve kandaki şeker bitince kas dokudaki karbonhidratı kullanarak sağlar, bu şekilde kas kaybedersiniz ve vücut kas doku ile birlikte su da kaybeder. Aslında diyette karbonhidratı kestiğinizde tartıdaki sizi mutlu eden sonuç su ve kas kaybıdır. Fakat vücudunuzdan uzaklaştırmak istediğiniz yalnızca yağ dokudur" şeklinde konuştu.

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Diyet yaparken bunları asla yapmayın
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