Diyet yaparken bunları asla yapmayın

EN BÜYÜK HATA EKMEK YEMEMEK
Diyetisyen İpek, "Diyet yapan kişilerin düştüğü en önemli hatalardan biri vücuda yeterli miktarda karbonhidrat vermemektir. Diyet yapıyorum diyerek ekmek, pilav, makarna, patates, mısır gibi besinlerin tüketimi tamamen kesildiğinde metabolizma ihtiyacı olan karbonhidratı glikojen deposu ve kandaki şeker bitince kas dokudaki karbonhidratı kullanarak sağlar, bu şekilde kas kaybedersiniz ve vücut kas doku ile birlikte su da kaybeder. Aslında diyette karbonhidratı kestiğinizde tartıdaki sizi mutlu eden sonuç su ve kas kaybıdır. Fakat vücudunuzdan uzaklaştırmak istediğiniz yalnızca yağ dokudur" şeklinde konuştu.