Haberler Sağlık Haberleri Diyet yaparken bunları asla yapmayın

Diyet yaparken bunları asla yapmayın Yaz mevsiminin yaklaşması ile beraber hızla kilo verme telaşı bu dönemde ortaya çıkabilecek birçok beslenme hatasını da beraberinde götürmekte. Bu nedenle özellikle doğru bilgi eşliğinde yol almak bedensel ve zihinsel sağlığınız açısından sizi daha iyi hissettirecektir. Başta belirtmek gerekir ki doğru beslenme mevsimsel bir olgu değildir. Sürekli kaybedilip kazanılan yağ doku zamanla direnç kazanacak ve her mevsim değişikliğinde vücudunuz kilo kaybetme konusunda daha çok zorlanacaktır. Güzel bir vücut yağ ve kas dokusu dengeli olduğunda ortaya çıkar. Yanlış bir beslenme modeli bu görüntüyü de sağlamayacaktır. Bu nedenle doğru bildiğiniz yanlışları biran önce düzeltip bedeniniz için en doğru olanı tercih etmeniz gerekmektedir

İHA Sağlık Haberleri Giriş Tarihi: 21.4.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 02:02