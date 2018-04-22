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Doğru seçimini dikkat!

Doğru seçimi yapılmadığı zaman ayağa olmayan ayakkabıların sinir sıkışmalarına neden olur bunun da ağrı ve lara yol açmaktadır.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 18:34
Doğru ayakkabı seçimini dikkat!

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, doğru seçiminin birçok omurilik hastalığından hem de kireçlenme sorunlarından kurtarabileceğini belirterek, giyilen dar ayakkabının ayakta sinir sıkışmaları yaparak ağrı ve lara neden olduğunu kaydetti. Halil İbrahim Cebeci, "Ayaklarımız, hayat boyu vücudumuzu üzerinde taşıyıp yürümemizi ve koşmamızı sağlayan vücudumuzun önemli bölümüdür. Hareket özgürlüğümüz ayağımıza uygun ayakkabı seçerek sağlayabiliriz. Fakat doğru seçim yapmadığımız takdirde sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Uygun ayakkabı seçmenize rağmen, ayaklarınızdan şikayetçi misiniz? Sebebi ayak yapınızdan da kaynaklanabilir. Mutlaka uzman bir doktordan destek alınız" dedi.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ YAPMADIĞIMIZ DA

Ayağı sıkan ve dar ayakkabıların sinir sıkışmasına neden olduğunu belirten Cebeci, "Sinirler, omurga kemiklerinin oluşturduğu kanalda omurilikten başlayarak ayak parmak uçlarına doğru ilerlemeye devam eder. Doğru ayakkabı seçimi yapmadığımız da bu da ayağımızda sinir sıkışmasına neden olur. Ayak sinir sıkışması genel olarak ayak bileği kısmında ve parmaklarında bulunan sinir sıkışmalarına bağlı olarak gerçekleşebilir. Sinir sıkışmaları gerçekleştiği sırada şiddetli ağrı ve uyuşmalara maruz kalabiliriz. Ayak sinir sıkışması dikkat edilmesi gerektiren bir durumdur, ihmal edildiği takdirde mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur" diye konuştu.

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Doğru ayakkabı seçimini dikkat!
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