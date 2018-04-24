Tai Chi nedir? Tai Chi nasıl yapılır?

Tai Chi gündelik yaşamımızın içerisinde bize faydalı olması için herhangi bir zamanda da yapılabilir. Alan olarak herhangi bir yerde açık veya kapalı mekanda yapılabilir asıl önemli olan ise alanın iyi havalandırılmış olmasıdır. İyi havalandırılmış mekanlarda aynı zamanda dikkatiniz de dağılmamış olur. Tai Chi felsefesinde dikkat çok önemlidir.

Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, ses kaydedicileri gibi teknolojik aletlerin kısaca özetlemek gerekirse titreşim yayacak elektronik aletlerin Tai Chi yaparken yanınızda olmaması gerekir. Bunlar dışında aydınlatılmış, sessiz, sakin bir mekanda çalışılabilir.

Tai Chia faydaları nelerdir?

Tai Chi vücud yorgunluğunu giderdiği gibi, direnci arttırır, hipertansiyonu, romatizmayı ve eklem ağrılarını azaltır tıpkı meditasyon gibi bireyin kendi iç dünyasıyla iletişimini arttırdığı için yaşam kalitesini de arttırır. Tai Chi ile yoganın ortak özellikleri de vardır. Tai Chi de tıpkı yoga gibi insanın benliğini hatırlatan, sağlık için faydalı bir meditasyon olayıdır.

Tai Chi hareketleri nasıl yapılır?

Ayaklar omuz genişliği kadar açık, eller bacakların yanında, gözler karşıya bakacak şekilde ve vücut rahat ve zorlamasızdır.

Tai Chi Chuan başlangıcında temel duruş boşluk duruşudur, kişi kendini kasmayı bırakıp merkezi enerjisini karnın alt bölgesinde yoğunlaştırır, zihinsel olarak Chi üretimi yapılır. Boşluk duruşu; enerjinin akışının bedene girmesini sağlar.

Daha sonra sakin, derin burundan yapılan nefes solumasıyla birlikte karından diyaframdan üretilen Chi'nin kol, beden ve bacak hareketleriyle yavaş ve yumuşak bir şekilde enerji kanallarında akışı gerçekleştirilir. Bu akış gerçekleştirilirken dinlendirici uygun müzikler de kullanır.

Gelişme süreci ise Chi'nin uyandırılmasından sonra Chi'nin bedene yayılmasıdır. Böylece oksijenin hücrelere gitmesi, onarım sistemlerinin desteklenmesi sağlanır. Hareketler uzun olmaya başladıkça nefes de uzamaya başlar.

Dakikada alınan nefesi 6 nefese kadar düşürür. Derinleşme aşamasında ise enerjinin içsel açıdan kalpteki enerji merkeziyle bütünleştirilmesi ve aynı zamanda kafa tasının içerisindeki epifiz bölgesine yönlendirilmesi yer alır. Bu da fiziksel, psikolojik ve ruhsal bütünlüğümüzle ilgili tamlık hissini getirir.

Sonlanma aşamasında ise bir dizi hareketle peşi sıra gelen "çikong" hareketlerinin yapılmasıyla sağlığımız için her meridyenin bedende ön, arka bedende bulunan tüm meridyenlere enerji akışı sağlanır.