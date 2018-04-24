Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

En önemli belirtilerinden biri horlamadır ama bu horlama basit bir horlama değildir. Yan odalarda uyuyanlar, üst katlardaki ve alt katlardaki komşular da bu horlamayı duyabilir. Hastanın uyku apnesi durumunu yani uyurken solunumun durmasını yanında yatan kişi fark eder. Buna da tanıklı apne denir. Uyku apnesi belirtilerinden bir diğeri ise gündüz uyuklama durumudur. Hasta gece boyunca bahsedilen uykuda nefesin durması, horlama gibi faktörler yüzünden uyku düzenini kaybeder. Hasta sabah kalktığında yorgun ve bitkin bir şekilde kalkacaktır kaliteli uyku olmadığı için de hasta gündüz uyuklama halindedir. Hiç olmadık bir yerde iş toplantısı ya da sinema da veya en kötüsü araba kullanırken hasta uyuklayabilir, trafik kazaların büyük bir bölümü de bu şekilde yaşanır.

Horlama varsa, tanıklı apne varsa ve gündüz uyuklama hali varsa bu 3 tanı uyku apnesinin ciddi belirtilerindendir. Tıkayıcı uyku apnesi olarak bahsettiğimiz solunumun kesilmesinin haricinde bir de santral uyku apnesi vardır. Hasta uyku testine sokularak bir takım gözlemler yapılır eğer bu gözlemler sonucunda hasta kesilen solunumunu geri kazanmak için göğüs ve karın hareketlerini devam ettiriyorsa buna tıkayıcı apne denmektedir. Eğer hem solunum durmuş hem solunum çabası yoksa bu santral apnedir. Santral apne daha çok beyinle ilgili problemlerde, kalp yetmezliklerinde görülen apne türüdür.

Uyku apnesi nelere yol açar?

Öncelikle uyku apnesi yaşayan hasta; uykusunu yeterli ve düzenli olarak alamadığı için sabah kalktığı zaman ciddi bir bitkinlik, yorgunluk hali yaşar. Hasta uykusunu tam alamaz buna bağlı olarak sinirli olma, konsantre olamama durumlar da kendini gösterir. Ciddi baş ağrısı yakınmaları vardır gece boyunca sık sık idrara çıkma söz konusudur. Uygunsuz yerlerde uyuma vardır bu da hastanın iş ve okul performansını ciddi oranda azaltır.

Uyku apnesi tedavisi nasıl yapılır?

Uyku apnesi; birçok hastalığın temel nedenlerinden biridir. Kuvvetli baş ağrısı, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık, kalp krizi, inme, depresyon gibi problemler uyku apnesinin neden olabileceği sıkıntılar arasındadır. Bunlar çok ciddi sorunlar olduğu için mutlaka böyle şikayetleri olan kişilerin uyku apnesi yönünden testler yaptırması, uzman doktorları ziyaret etmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki uyku apnesi tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Yüksek derecede uyku apnesi için pozitif hava basıncı tedavisi uygulanmaktadır. Yukarıda bahsedilen belirtileri taşıyan kişileri mutlaka kulak burun boğaz konusunda uzmanlaşmış kişilere görünmeleri gerekmektedir.

Uyku apnesi cihazı nedir? Ne işe yarar?

Uyku apnesinin tedavisi solunum yollarını sürekli açık tutacak şekilde hava veren cihazların kullanılmasıyla sağlanır. Pozitif havayolu basıncı (PAP) cihazları üst hava yollarının uyku sırasında açık kalmasını sağlayarak uyku apnesini ciddi oranda önlemektedir.