Vajinal mantar nedir? Rahimde mantar nasıl anlaşılır?

Vajinal mantar konusunda doğru bilinen yanlışlar da vardır. Sanılanın aksine mantar enfeksiyonu bakteriler ve virüs enfeksiyonları gibi dışarıdan bulaşmaz her kadının doğal olarak vajinasında belirli oranlarda mantar bulunur fakat bir şekilde bir kadının vajen florasını oluşturan bakteriyel ortam bozulursa ya da dengesi değişirse bu durumda var olan mantarlar çoğalıp kadınlarda ciddi bir şekilde akıntı, özellikle sarı ve beyaz renkli süt kesiği gibi akıntılara yol açabilir. Vajinal mantar belirtileri arasında ciddi oranda kaşıntılar ve yanmalar neden gösterilmektedir.

Vajinal mantar tedavisi nasıl olur?

Mantar enfeksiyonu çok hızlı geldiği gibi çok da hızlı gider tedavisi basittir. Kullanılan ağızdan ilaçlar ya da vajinal kremler, vajinal fitiller çok çabuk tedaviye cevap verir fakat mantar enfeksiyonu çok sık tekrarlayabilen bir olay olduğu için burada en önemli nokta korunmaktır. Korunmada da başlıca yol vajinal floranın dengesini sağlamaktır. Özellikle yaz aylarında daha çok görülmesinin nedeni vajinanın nemli kalması ve buradaki floranın bozulmasıdır. Dolayısıyla korunma amaçlı özellikle havuzdan ve denizden çıktıktan sonra ıslak mayoyla oturmamak, çok sentetik sıkı çamaşırlar giymemek, çok dar pantolonlar kullanmamak ve vajinal bölgenin florasını devam ettirmek için bu bölge için özel sabunlar kullanmak vajinal mantar tedavisinde oldukça koruyucudur. Kadınlar için özellikle havuzdan çıktıktan sonra temiz suyla duş almak ve mayo ya da bikiniyi değiştirmek gereklidir.

Kadınlarda mantar nasıl anlaşılır?

Bir vajinal mantarı enfeksiyonu meydana geldiğinde bu mantara karşı kullanılan bazı ilaçlarla tedavi edilir. Bu ilaçlar ağız yoluyla da alınabilir, vajinal fitil şeklinde de uygulanabilir fakat en önemli nokta vajinal mantar hastalığını ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmaktır. Normal de zaten vajinada bulunan mantarların tedavi edilmesine normal şartlarda gerek yoktur ancak antibotiklerin uzun süre kullanımı gibi prezervatif ve tampon gibi vajinal kimyayı bozan gereçlerin kullanımı gibi durumlarda mantar enfeksiyonlarının oranları artabilir.

Vajinal mantar nasıl anlaşılır? Vajinal mantar belirtileri nelerdir?

Vajinal kaşıntı olarak adlandırılan vajinada normalin üzerinde meydana gelen kaşıntılar sıradan kaşıntılardan oldukça fazladır. Bu ağrılar hastayı rahat bırakmaz, bazen uykusuz da bırakabilir.

Vajinal mantar belirtilerinden biri de vajinada yanmadır. Özellikle idrar yaparken kendini gösteren yanma şiddetli bir şekilde hissedilir.

Normal şartlarda vajinadan gelen akıntılarda koku olmaz ve bu akıntılar kaşınmaya neden olmaz fakat vajinal mantar enfeksiyonu durumunda meydana gelen vajinal akıntı oldukça fazladır. Bu akıntılar beyaz, sarı ya da gri renkte sulu olabilir.